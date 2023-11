Serie A2, Cantù vince il big match: Forlì aggancia la vetta

La sera di Ognissanti mette in cartellone un succoso turno infrasettimanale per il Campionato di Serie A2 di basket maschile. Un turno che, seppur privo del big match tra Fortitudo Bologna ed Apu Udine, concede a tifosi ed appassionati gare vibranti, combattute e dal risultato spesso imprevisto.

Vediamo cosa è successo sui parquet. Partiamo dal GIRONE VERDE dove era in programma lo scontro diretto in vetta del PalaDesio tra Pallacanestro Cantù e Reale Mutua Torino. Hanno vinto i padroni di casa prendendosi cosi la sfida e la vetta del girone.

Regge il passo la muscolosa Trapani Shark che vince il derby siciliano con la Fortitudo Agrigento e tiene a braccetto i canturini. Completano il quadro la bella vittoria dell'Urania Milano, al PalaSojurner, contro la Sebastiani, la prima vittoria stagionale della Benacquista Latina sul parquet della Luiss Roma e il trionfo di Treviglio, ora seconda con Torino, nell'ennesimo derby di giornata contro Vigevano.

Nel GIRONE ROSSO detto del rinvio di Bologna-Udine da registrare la bella vittoria di Forlì, al supplementare, contro Cividale una vittoria che per qualche giorno porta i biancorossi in vetta a braccetto con la Fortitudo, ma con un match in più.

Alle loro spalla avanzano Verona, vittoriosa contro l'Umana Chiusi e Trieste che torna alla vittoria espugnano il campo di Piacenza. Vittorie anche per l'HDL Nardò Basket contro l'Agribertocchi Orzinuovi.

Si torna in campo sabato per il match dell'ottava giornata.

Serie A2, risultati e classifica 7° giornata

Classifica GIRONE VERDE

Acqua S.Bernardo Cantù 12 6-1

Trapani Shark 12 6-1

Reale Mutua Torino 10 5-2

Gruppo Mascio Treviglio 10 5-2

Wegreenit Urania Milano 8 4-3

Real Sebastiani Rieti 8 4-3

Ferraroni Juvi Cremona 8 4-3

Moncada Energy Agrigento 4 2-5

Novipiù Monferrato Basket 4 2-5

Luiss Roma 4 2-5

Benacquista Assicurazioni Latina 2 1-6

Elachem Vigevano 1955 2 1-6

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 7^ giornata

