Serie A2, la Fortitudo non si ferma più: Cantù aggancia Torino e Trapani

Alla quinta giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile iniziano a prendere forma le classifiche ed iniziano a delinearsi i valori.

Basta guardare la testa del Girone Verde e del Girone Rosso per rendersi conto che Fortitudo Bologna, Unieuro Forlì, Apu Udine, Basket Torino, Pallacanestro Cantù e Trapani Shark saranno protagoniste fino alla fine.

Vediamo come e perché.

Partiamo dal GIRONE VERDE dove l'Acqua San Bernardo Cantù compie l'impresa di giornata andando a vincere sul parquet di Trapani e ottenendo in un colpo solo una bella vittoria e la testa della classifica raggiungendo proprio i siciliani.

Alla coppia si aggiunge la Reale Mutua Torino che batte la Luiss Roma al PalaTiziano e arriva in vetta. Belle vittorie anche per Treviglio, in casa di Agrigento, e di Monferrato che supera Latina tristemente fanalino di coda.

Nel GIRONE ROSSO spicca la Fortitudo Bologna che batte a domicilio la Pallacanestro Trieste peraltro ad alto punteggio e veleggia in testa a punteggio pieno. Alle sue spalle emergono la muscolosa Forlì che supera Rimini nel derby all'overtime e la Apu Udine che liquida, sempre in un derby, Cividale.

Completano il quadro le vittorie di Verona ad Orzinuovi e di Nardò, in casa, contro Piacenza.

Risultati e Classifiche Serie A2

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 5^ giornata

Luiss Roma-Reale Mutua Torino 71-79

Novipiù Monferrato Basket-Real Sebastiani Rieti 97-92

Wegreenit Urania Milano-Benacquista Assicurazioni Latina 96-82

Trapani Shark-Acqua S.Bernardo Cantù 78-95

Moncada Energy Agrigento-Gruppo Mascio Treviglio 69-76

Ferraroni Juvi Cremona-Elachem Vigevano 1955 posticipata al 23/10/2023 20:30 - Diretta streaming per abbonati su LNP PASS



Classifica GIRONE VERDE



Acqua S.Bernardo Cantù 8 4-1

Reale Mutua Torino 8 4-1

Trapani Shark 8 4-1

Wegreenit Urania Milano 6 3-2

Gruppo Mascio Treviglio 6 3-2

Real Sebastiani Rieti 6 3-2

Ferraroni Juvi Cremona 4 2-2

Luiss Roma 4 2-3

Novipiù Monferrato Basket 4 2-3

Elachem Vigevano 1955 2 1-3

Moncada Energy Agrigento 2 1-4

Benacquista Assicurazioni Latina 0 0-5





SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 5^ giornata

HDL Nardò Basket-UCC Assigeco Piacenza 78-70

Unieuro Forlì-RivieraBanca Basket Rimini 76-68 d. 1 t.s.

Pallacanestro Trieste-Flats Service Fortitudo Bologna 65-84

Apu Old Wild West Udine-UEB Gesteco Cividale 90-80

Agribertocchi Orzinuovi-Tezenis Verona 72-73

Umana Chiusi-Sella Cento 57-53

Classifica Girone Rosso



Flats Service Fortitudo Bologna 10 5-0

Unieuro Forlì 8 4-1

Apu Old Wild West Udine 8 4-1

UCC Assigeco Piacenza 6 3-2

Pallacanestro Trieste 6 3-2

Tezenis Verona 6 3-2

UEB Gesteco Cividale 4 2-3

Sella Cento 4 2-3

Agribertocchi Orzinuovi 2 1-4

HDL Nardò Basket 2 1-4

Umana Chiusi 2 1-4

RivieraBanca Basket Rimini 2 1-4