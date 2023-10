Serie A2, Fortitudo sei su sei: Torino, Cantù e Trapani in fuga

Tutto come prima, più o meno, nel Girone Verde e nel Girone Rosso del Campionato di Serie A2 di basket maschile dopo i match validi per la sesta giornata della Regular Season.

Tutto come prima, in testa, grazie alle vittorie di Fortitudo Bologna, la sesta su sei incontri, di Reale Mutua Torino, Acqua San Bernardo Cantù e Trapani Shark, giunte al quinto successo.

Ma è alle loro spalle che la lotta si fa intensa e serrata. Nel Girone Verde si affacciano, prepotenti, la Real Sebastiani Rieti e la Gruppo Mascio Treviglio vincitori rispettivamente dei match con Ferraroni Juvi Cremona e Novipiù Monferrato Basket. Primo successo interno per la Fortitudo Agrigento.

Nel Girone Rosso ingrana la quinta la Unieuro Forlì che espugna il PalaBanca di Piacenza e si piazza, in compagnia della Apu Udine, vittoriosa sul Sella Cento, al secondo posto. Risale la china la Tezenis Verona che batte la Pallacanestro Trieste, terza sconfitta consecutiva per i biancorossi, mentre la RivieraBanca Basket Rimini super la Umana Chiusi e la lascia solitaria in fondo alla graduatoria.

Ma non c'è nemmeno il tempo di leggere le statistiche ed analizzare i match, mercoledì 1 novembre si torna in campo.

Serie A2, risultati e classifiche

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 6^ giornata

Classifica GIRONE VERDE

Acqua S.Bernardo Cantù 10 5-1

Reale Mutua Torino 10 5-1

Trapani Shark 10 5-1

Real Sebastiani Rieti 8 4-2

Gruppo Mascio Treviglio 8 4-2

Wegreenit Urania Milano 6 3-3

Ferraroni Juvi Cremona 6 3-3

Moncada Energy Agrigento 4 2-4

Luiss Roma 4 2-4

Novipiù Monferrato Basket 4 2-4

Elachem Vigevano 1955 2 1-4

Benacquista Assicurazioni Latina 0 0-6

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 6^ giornata

Classifica Girone Rosso