Nutribullet Treviso - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in diretta

Dopo la sconfitta di Brescia, la NutriBullet Treviso Basket chiude la 17ª giornata della Serie A UnipolSai 2023/24 ospitando il Banco di Sardegna Sassari, che viene dalla netta vittoria contro Pistoia in campionato e la sconfitta in BCL di Cholet costata l’eliminazione. Sono 8 i precedenti tra le due società, 6 dei quali conquistati dalla Dinamo. Nelle quattro sfide giocate a Treviso, il bilancio è di 2-2. 4 vittori casalinghe nelle ultime 4 sfide tra le due società con l’ultima vittoria esterna di Sassari a Treviso nella stagione 2021/22. Francesco Vitucci e Piero Bucchi si sono già affrontati in 37 occasioni, 20 delle quali conquistate da Treviso.

Le due squadre si sono già sfidate in questo campionato nell’anticipo della 3ª giornata, sabato 14 ottobre 2023, quando la Dinamo si impose in volata per 80-76 trainata dai 18 punti e dai canestri decisivi di Tyree.

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “Siamo in una situazione complicata da cui vogliamo uscire al più presto, c’è molta voglia di trasformare la frustrazione delle ultime settimane in una prestazione che ci aiuti a tornare alla vittoria. E vogliamo farlo davanti al nostro pubblico, che comprendiamo non possa essere soddisfatto del nostro rendimento ma siamo sicuri che saprà darci la spinta in più che ci serve domenica. Vogliamo tutti tornare sulla retta via, girare la stagione e conquistarci la permanenza nella massima serie, e possiamo farlo solo restando tutti uniti. Sassari è una squadra competitiva, costruita per affrontare il doppio impegno tra campionato e coppa, ordinata nel gioco e arriva da prestazioni importanti, non ultima la vittoria contro Pistoia nell’ultimo turno. Sarà una partita molto dura, ma noi dobbiamo affrontarla con un solo risultato in mente”.

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: “Più si va avanti, più le partite diventano importanti, è una squadra altalenante, quando trova il ritmo, può essere molto pericolosa, Treviso ha qualità, ha dei giocatori che hanno talento e potenziale offensivo, un pubblico molto caldo, dobbiamo essere pronti emozionalmente in un match che non sarà semplice. Diciamo che questa è una partita fondamentale, tre trasferte nelle prossime quattro prima della sosta, è un momento in cui questo mese sapremo da che parte della classifica staremo, ci giochiamo una fetta delle nostre ambizioni, sappiamo che è un bivio clou del campionato. In trasferta dobbiamo fare ancora un passo in avanti, in casa giochiamo con più sicurezza, dobbiamo essere più pronti e aggressivi. Dobbiamo essere bravi ad affrontare una squadra che ci metterà tanta energia, ci tenevamo ad andare avanti, ci dispiace tantissimo, riusciremo a concentrarci ed allenarci al meglio".

Nutribullet Treviso - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in diretta

Nutribullet Treviso - Dinamo Sassari, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 21 gennaio - alle ore 19.30 e viene trasmessa in diretta su DAZN.