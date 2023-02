Olimpia Milano, Hines alla conquista delle Final Eight 2023

Kyle Hines spinge l'Olimpia Milano all'assalto della Final Eight 2023. Il 36enne centro statunitense dei biancorossi più forte del tempo che scorre, a poche ore dal debutto carica i compagni per partire forte anche in questa edizione delle finali di Coppa Italia nel quarto di finale contro la Germani Brescia. “Ho iniziato la mia carriera professionale in Italia e guardavo dalla A2 le grandi squadre competere nelle Final Eight - ha detto il cestista del New Jersey a Repubblica - . Ogni vittoria, per me, conta e accresce l'ambizione di vincere ancora. Noi giocatori sappiamo che è un traguardo fondamentale per il club e la sua importanza è ancora più grande quest'anno, viste le difficoltà che abbiamo vissuto. Siamo tutti molto carichi, per quello che la coppa rappresenta per noi e nella storia del basket italiano. Abbiamo vinto le ultime due edizioni, vogliamo difendere e alzare di nuovo il trofeo, che è tra i nostri obbiettivi della stagione, e accrescere la gloria dell'Olimpia”.

Peccato che in Eurolega le cose si siano messe male con il passare delle settimane: “E' strano non pensare al fattore campo favorevole o alla Final Four, ma è un'esperienza di apprendimento - spiega Hines dall'alto della sua esperienza - . Cerco sempre di imparare dagli errori fatti per non ripeterli e pensare positivo. Non siamo ovviamente felici di come è andata l’Eurolega quest'anno, nessuno si aspettava che oggi fossimo in questa situazione. Ci sono dei motivi per i quali è successo ma l'unica cosa che possiamo fare è essere ambiziosi, concentrati sul presente senza preoccuparci troppo di quello che è accaduto e vedere a che punto saremo alla fine della stagione regolare. Siamo una squadra orgogliosa, formata da professionisti che hanno giocato ad alto livello, per noi ogni partita è una questione anche di fierezza personale perché crediamo di essere migliori di quello che la classifica di Eurolega mostra. Sappiamo cosa significhi giocare all'Olimpia, e quando alla città e ai nostri tifosi importi di questo club. Continueremo a lottare”.

Un'Olimpia diversa nell'ultimo periodo con l'innesto di spessore di Napier: “Giocatore formidabile, che ha giocato bene in tante squadre di altissimo livello e ha esperienza nel gestire palloni cruciali. Non è un segreto quello che è successo e che la squadra, dopo i vari infortuni, avesse bisogno di un giocatore importante in regia. Siamo tutti molto eccitati dal suo arrivo, ora si tratta di accelerare i facili aggiustamenti necessari in campo”.

A 36 anni, Hines si avvia verso la fine di una grande carriera. Ma la voglia di giocare e competere per ora è intatta... “So che sto arrivando alla fine ma vivo nel presente e non mi importa, oggi, quello che succederà. Da vecchio giocatore non prendo più nulla per scontato come da giovane, ma cerco di apprezzare e godermi ogni singolo momento, il condividere ogni giorno coi miei compagni e con lo staff, apprezzare ogni allenamento, gustare ogni partita in ogni palazzetto, cercando di dare tutto il meglio di me perché nessuno sa se quella sarà l'ultima opportunità. Vorrei continuare a giocare al massimo livello il più a lungo possibile e aiutare l'Armani a competere per vincere in ogni competizione. A fine stagione parlerò col club e la mia famiglia e prenderemo la decisione giusta”.