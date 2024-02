La sconfitta interna per 78-97 contro il Buducnost Voli ha portato i ragazzi di coach Paolo Galbiati ad un record di 7-10 e a giocarsi in trasferta l'accesso alla prossima fase di EuroCup. Il match in programma domani sarà uno scontro diretto con i greci dell'Aris Thessaloniki (record 8-9) che nell'ultimo turno hanno travolto per 66-86 il ratiopharm Ulm.

Il coach Ioannis Kastritis darà carta bianca a Ronnie Harrell, esterno americano che ha ampiamente dimostrato di essere temibile sui due lati del campo sfruttando la sua rapidità e la sua voglia di giocare a ritmi sempre più alti. Nel reparto guardie, Roberto Gallinat farà staffetta con il compagno Jonathan Stark, quest'ultimo entrerà a gara in corso per dividersi i possessi con la combo guard greca Vassilis Toliopoulos pronta ad accendersi e ad ispirare l'intero gruppo. Sotto le plance partirà in quintetto Roberts Blumbergs, uno stretch four che garantisce fisicità a rimbalzo e aggiunge punti al fatturato grazie alla sua abilità nel tiro da dietro l'arco; a fargli compagnia ci sarà il centro americano Kris Bankston, classico uomo d'area che può portare seconde chance alla squadra lottando su qualsiasi pallone vagante.

Senza un vero leader della second unit, gli ellenici alzeranno il tasso muscolare della gara inserendo Silvio De Sousa – centro angolano di 206 centimetri – e l'ala piccola Ismael Sanogo, un tandem che potrà spezzare il flusso offensivo avversario anche con qualche giocata d'astuzia; il lungo Diamantis Slaftsakis userà la sua compostezza per mettere ordine sui due lati del campo, mentre l'esterno Nikolaos Persidis fungerà da jolly sulle due metà del campo. I profili di Dimitris Katsivelis e Andreas Kalogiros serviranno da ulteriori riserve per dare fiato ai titolari nei principali spot del backcourt. L'Aris viene dal successo di prestigio in Esake nel posticipo contro la capolista Panathinaikos per 70-73.

Salonicco - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Salonicco - Dolomiti Energia Trentino, gara di Eurocup, si gioca domani - mercoledì 7 febbraio - alle 19. Diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su DAZN.