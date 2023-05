Serie A, Belinelli il miglior italiano della stagione

Marco Belinelli della Virtus Segafredo Bologna è il miglior italiano della serie A 2022/2023. Il numero 3 delle V Nere ha conquistato il premio "Best ITA Fastweb" della stagione, superando gli avversari diretti Andrea Cinciarini (UNAHOTELS Reggio Emilia), Amedeo Della Valle (Germani Brescia), Nicolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano) e John Petrucelli (Germani Brescia). Alla sua terza stagione consecutiva in maglia Virtus Segafredo Bologna dopo il rientro in Italia dagli Stati Uniti, Marco Belinelli ha confermato a 37 anni di essere ancora un giocatore alquanto determinante nel nostro campionato. La sua fiducia, le sue uscite dai blocchi e le sue qualità di tiratore seriale hanno infatti, ancora una volta, fatto la differenza nel cammino in campionato delle V Nere le quali, giovandosi dei suoi 12.7 punti, 1.8 assist e 2.3 triple a gara, hanno potuto fare corsa di testa. Autore di performance di assoluto livello come quella da 32 punti e 30 di valutazione (entrambi suoi season high) contro la Bertram Yachts Derthona, il nativo di San Giovanni in Persiceto ha rappresentato per la compagine felsinea un’assoluta certezza in termini di produzione offensiva risultando, anche grazie a 21 gare in doppia cifra e agli innumerevoli canestri pesanti segnati nel corso dell’annata, il giocatore più prolifico del roster bianconero con 368 punti nonché il tiratore più redditizio con 68 triple complessivamente mandate a bersaglio.

Con la sua esperienza e i galloni di leader guadagnati sul campo tra NBA e nove stagioni in Serie A, Belinelli ha dunque giocato un ruolo fondamentale nei meccanismi e negli equilibrismi della Virtus di coach Sergio Scariolo il quale non ha esitato a rivolgersi a lui quando ha avuto bisogno di migliori letture in campo, giocate che accendessero la squadra e canestri in grado d’indirizzare il match, azioni queste che gli sono tutte valse a pieno titolo l’inserimento tra i candidati al premio di Miglior Italiano Fastweb del campionato.