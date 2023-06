Serie A, finale scudetto, Gara 2: l'Olimpia Milano allunga nella serie contro la Virtus Bologna

L’Olimpia Milano vince in volata anche Gara 2 contro la Virtus Segafredo Bologna e vola sul 2-0 nella serie delle finali. Botta e risposta in apertura, dato che Belinelli (14 punti) da tre punti e Mickey (11 punti) dalla media distanza replicano a una bella iniziativa di Melli (10 punti e 8 rimbalzi) e al cecchino Napier (8-5). Dopo un paio di iniziative in transizione di Shengelia (17 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 24 di valutazione), Baron (12 punti e 5 rimbalzi) si sblocca con la bomba dellì’11-9 ma Jaiteh (8 punti) con un bel gioco da tre punti rimette avanti la Segafredo. Proprio i bianconeri poi accelerano grazie ad una folata di Cordinier (10 punti, 4 rimbalzi e 4 assist) e ancora al presente Jaiteh sotto i tabelloni, prima che Datome interrompa lo 0-7 di break dalla lunetta dopo un fallo tecnico fischiato a Scariolo (12-16). Al termine del quarto, Teodosic e Napier (12 punti, 4 assist e 4 rimbalzi) si scambiano colpi dalla lunetta per il 14-17 dopo 10’. Dopo un botta e risposta tra Napier e Pajola, Melli sale in cattedra in penetrazione e poi Ojeleye (7 punti) al ferro, assieme a Jaiteh, sigla il massimo vantaggio sul +7 per la Virtus. Dopo un timeout chiamato da coach Messina, Napier è bravo a trovare Voigtmann (11 punti e 7 rimbalzi) e Melli, arginando Teodosic e compagni e accorciando sul 23-27. Successivamente a una combinazione tra Cordinier e Shengelia, Hall (8 punti) si accende in tap-in e con la super schiacciata della parità a quota 29, prima che Cordinier risponda con un potente gioco da tre punti. Dopo una bomba a testa per Voigtmann e Shengelia, Shields (18 punti e 4 rimbalzi) sale in cattedra in penetrazione e poi Baron incendia il Mediolanum Forum con la bomba del nuovo sorpasso biancorosso dopo 20’ di patita (38-35).

In avvio di ripresa, Shields segna facile in contropiede, Hackett e Shengelia ribattono di potenza a canestro e poi due triple in fila di Baron siglano la prima mini fuga meneghina sul 46-39. A seguito di un timeout chiamato da coach Scariolo, Mickey sblocca le V Nere ma l’Olimpia accelera ulteriormente con un’invenzione di Shields e una bella circolazione di palla finalizzata da Napier (51-41). Ci pensa quindi Ojeleye a scuotere la Segafredo da lontano, Hall in taglio e Shields con un elegante jumper fermano le iniziative di Mickey, tenendo l’EA7 Emporio Armani sul +8. Gli ospiti però non mollano un colpo, sfruttando i muscoli di Ojeleye e la solita mira di Belinelli riportando un singolo possesso di distanza tra le squadre, prima che Hines e Shengelia si scambino colpi dal post-basso (57-54 dopo 30’). L’ultimo quarto si apre con una gran uscita dai blocchi di Datome e un pick and pop finalizzato da Voigtmann ma Cordinier dall’angolo tiene viva la Virtus sul -6. La partita di seguito si infiamma ulteriormente, dato che Hall e Hines si fanno valere in penetrazione e Belinelli insacca due bombe consecutive; Napier poi però è bravo a lucrare e a segnare i tiri liberi del 70-63 a 6 minuti e mezzo dalla fine. Belinelli ci riprova con una comoda schiacciata in contropiede, Shields si fa sentire in penetrazione, di seguito Mickey piazza il jumper del -5 e Teodosic e Shengelia dalla lunetta firmano il 72-70 con meno di 3’ da giocare. Il riaggancio bianconero è poi targato Mickey il quale, ben imbeccato da Teodosic, pareggia i conti, sfruttando le numerose palle perse meneghine. Dopo un errore di Napier, Shengelia ruba in contropiede e si guadagna il fallo che vale il tiro libero del +1 a 100” dal termine. Tocca quindi a Shields caricarsi l’EA7 Emporio Armani sulle spalle con il super step-back del sorpasso, Shengelia si fa sentire a rimbalzo in attacco ma commette un pesante 0/2 dalla lunetta che non permette il riaggancio alla Segafredo. Proprio il georgiano successivamente commette fallo sul palleggio di Shields e il numero 31 piazza due possessi di distanza a 50” dalla fine. Bologna però non vuole mollare e Hackett si fa sentire in penetrazione con il libero del 77-74. Milano non riesce però a chiudere la contesa dato che Hall e Voigtmann sbagliano un paio di tiri e Melli commette poi fallo su Cordinier per evitare che la Segafredo tenti un canestro da tre punti con 6” da giocare. Il francese della Virtus realizza entrambi i tiri liberi, Messina chiama timeout per spostare la palla in zona d’attacco e Melli subisce fallo firmando ancora il +3 a cronometro fermo. L’ultima preghiera di Teodosic si spegne ben lontana dal ferro e Milano vola sul 2-0 conquistando il successo per 79-76.