Serie A, Givova Scafati - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Givova Scafati comincia ufficialmente la nuova stagione ospitando la Virtus Segafredo Bologna, reduce dal trionfo in Frecciarossa Supercoppa 2023. Il club gialloblu riparte dal confermato coach Stefano Sacripanti e da quattro giocatori rinnovati: le guardie Riccardo Rossato e David Logan, l’ala Kruize Pinkins e il centro Quirino De Laurentiis. I volti nuovi sono sette: gli esterni Gerald Robinson, Aristide Mouaha e Jaizec Lottie, le ali Demetre Rivers, Alessandro Gentile e Giovanni Pini e il centro Jack Nunge.

La Virtus ha invece sei nuovi innesti: il playmaker Bruno Mascolo, la guardia Jaleen Smith, le ali Ognjen Dobric (assente per un problema alla caviglia) e Achille Polonara e i centri Devontae Cacok e Bryant Dunston. Restano invece Alessandro Pajola, Daniel Hackett, Leo Menalo, Gabriel Lundberg, Tornik’e Shengelia, Isaia Cordinier, Jordan Mickey, Marco Belinelli e Awudu Abass.

Su 6 precedenti, Scafati ha battuto Bologna soltanto in due occasioni (nell’annata 2007/08 e la scorsa stagione alla Segafredo Arena).

Riccardo Rossato, capitano Givova Scafati: "C'è grande eccitazione in vista della prima di campionato, proprio come di solito avviene prima di ogni esordio. Il fatto poi di cominciare il nostro cammino dinanzi ai nostri tifosi e contro un avversario dal blasone importante come la Virtus Segafredo Bologna ci carica a mille. Siamo reduci da una preseason tosta, sia dal punto di vista atletico che fisico, in cui abbiamo lavorato duramente ed ora dobbiamo iniziare a raccogliere i frutti. Per vincere contro Bologna dovremo essere aggressivi per 40’, evitando i cali avuti nella parte finale delle gare di precampionato. Abbiamo in organico giocatori esperti della categoria, avvezzi a gare di questo tipo e dovremo essere bravi anche ad affidarci a loro. La Virtus ha cambiato volto dopo i cambi in organico rispetto alla passata stagione, ora è una squadra più fisica, atletica e solida in difesa. Il roster bianconero non ha bisogno di presentazioni, annoverando atleti che hanno giocato in NBA ed Eurolega nelle ultime stagioni. Belinelli e Hackett sugli esterni, ma anche Dunston sotto le plance sono solo alcuni tra gli uomini più pericolosi del nostro prossimo avversario, con cui sarà bello poter giocare e confrontarsi".

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Archiviato con soddisfazione il weekend di Brescia culminato con la conquista della Supercoppa italiana ci tuffiamo nella gara d’esordio in campionato con entusiasmo ed un forte desiderio di dare immediatamente un’impronta vincente al nostro percorso. Siamo reduci da una settimana intensa di lavoro durante la quale abbiamo cercato di omogeneizzare la nostra condizione fisica e tecnica, approfondire la conoscenza reciproca e focalizzato la nostra attenzione su dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi nell’affrontare una squadra agguerrita e talentuosa come Scafati. La guida esperta di coach Pino Sacripanti, le potenzialità dell’organico dove spiccano giocatori esperti come Logan, Robinson ed Alessandro Gentile, il desiderio soprattutto dei nuovi arrivati di ben figurare fin da subito difronte al proprio pubblico sempre numeroso e caloroso rappresentano fattori che ci obbligheranno ad approcciare la gara con la consapevolezza che nel nostro campionato dovremo proporci ogni sera con un basket combattivo, ben organizzato e consistente”.

Serie A, Givova Scafati - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming



Givova Scafati - Virtus Bologna, partita della 1a giornata di serie A 2023/2024, si gioca oggi, domenica 1° ottobre, alle ore 19.30, ed è trasmessa in diretta streaming da DAZN.