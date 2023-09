Serie A, la Virtus Bologna lancia la sfida: dopo la Supercoppa, obiettivo scudetto

Obiettivo scudetto, sia nel campionato maschile che in quello femminile. La Virtus Bologna lancia la sfida al basket italiano. Dopo aver trionfato nelle due final four di Supercoppa, il presidente Massimo Zanetti, conferma le ambizioni del club su entrambi i fronti. Con i ragazzi di coach Luca Banchi e anche con la formazione femminile: la mission è salire sul trono d'Italia. Tante aspettative anche sulle ragazze: dopo tanti secondi posti e tante finali perse contro Schio, il patron bianconero si aspetta una stagione diversa, anche se indubbiamente le venete saranno, ancora una volta, la squadra da battere e cercheranno la rivincita in Coppa Italia e in campionato.

Dopo la vittoria della Supercoppa il presidente Zanetti ha raccontato le emozioni dell'ultimo week-end trionfale:“Due Supercoppe in 24 ore, non l’ha mai fatto nessuno in Europa, è una cosa incredibile e ci rende tutti felici. Spero lo sia tutta la città di Bologna, ed è molto importante soprattutto che le donne abbiamo vinto, perchè era la prima volta. Non era scontato, specialmente giocando contro Milano. Questa è una squadra forte, io ho sempre detto che non era una squadra fatta a caso e l’aveva fatta Scariolo. Banchi è un bravissimo allenatore, i ragazzi avevano voglia di dimostrare qualcosa, sono stati bravissimi. Speravo di vincerne almeno una, ne abbiamo vinte due, più di così”.

Il Ceo Luca Baraldi sulla stessa lunghezza d'onda: “Due Supercoppe in 24 ore potrebbe essere considerato un record del mondo, ma rimaniamo con i piedi per terra e godiamoci queste due grandi vittorie che hanno un grande significato, sia per le ragazze, perché è la prima coppa che arriva a Bologna nel basket femminile, e per i maschi per gli ultimi giorni un po’ movimentati, abbiamo trovato questa grande soddisfazione e forse delle grandi certezze in una squadra che in prospettiva credo ci darà tante soddisfazioni. Questo è il successo del gruppo e di una società che ha sempre cercato di fare le cose al meglio, nell’interesse della Virtus e quindi stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di tutti, dalla società, ai dirigenti, allo staff, ai giocatori. Penso che in questo momento sia un blocco unico e questa sarà la forza della squadra, anzi di queste due squadre, maschile e femminile”.