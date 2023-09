Supercoppa LBA, la Virtus Bologna doma la Germani Brescia e centra il tris

Chiamatela Supercoppa Virtus. La Segafredo Bologna schiaccia la Germani Brescia (97-60) e conquista per il terzo anno consecutivo il primo trofeo della stagione.

Un tris servito dopo una partita dominata: 10-0 dopo 120 secondi, 29-10 dopo 11 minuti e un vantaggio rimasto sempre sopra la doppia cifra - se non per uno sprazzo di Della Valle (40-32 al 19') -, con una impressionante mareggiata nella ripresa (27-0, 82-43).

Prove maiuscole per Shengelia (15 punti 12 rimbalzi e 36 di valutazione), Cordinier (17) e Mickey (15 e +31 di plus/minus) che consegnano a coach Banchi la prima coppa sulla panchina della Segafredo.

Sorride anche il patron Massimo Zanetti: sabato a Pordenone la Virtus ha vinto la Supercoppa femminile - primo trofeo della propria storia -, meno di 24 ore dopo ecco il bis in campo maschile al PalaLeonessa.

LA PARTITA (Fonte Virtus Bologna) - La Segafredo parte davvero forte, difende e fa girare bene la palla in attacco, Cordinier diventa fin da subito una spina nel fianco della difesa bresciana ed infila il parziale del 7 a 0, coach Magro è costretto a chiamare il time out dopo 2′ scarsi dalla palla a due;

tripla di Shengelia a cui segue la prima reazione lombarda a cronometro fermo, Cordinier e ancora il lungo georgiano sempre da tre allungano il vantaggio bianconero (14-1). Brescia non riesce a trovare le contromosse, merito anche della difesa virtussina che non lascia varchi, punteggio che si muove solo a cronometro fermo per i padroni di casa.

Smith segna dall’arco, Bilan prova a fare la voce grossa sotto le plance ma Pajola e Abass segnano entrambi da tre allungando il vantaggio, +15 Segafredo a 2’abbondanti dalla prima sirena (23-8); a fine quarto fa il suo debutto ufficiale anche Bruno Mascolo, le V Nere continuano a difendere su ogni possesso e Mickey chiude con una grande girata sotto canestro i primi 10′ di gioco, si chiude sul punteggio di 27 a 10.

Brescia non ci sta a fare la parte della vittima sacrificale e inizia il secondo quarto registrando la mira dalla distanza, ma Mickey regola fin da subito i suoi avversari trovando la conclusione dalla media, altro time out chiamato dalla panchina della Germani dopo 3′ dalla ripresa del gioco (34-15), Della Valle e compagni provano ad accorciare le distanze piazzando il break del 9 a 2, debutto ufficiale anche per Cacok che schiaccia i primi due punti della sua avventura in bianconero, sottomano vincente di Hackett e nuovo +13 virtussino a 3′ dalla seconda sirena (40-27).

Altra reazione di marca bresciana questa volta con Bilan (2/2) e Christon da tre, Germani a -8 e time out chiamato dalla panchina bianconera, tripla di Belinelli quando si entra nell’ultimo minuto di gioco, altra conclusione da tre del capitano virtussino e secondo quarto che si chiude sul punteggio di 48 a 35.

Inizio di terzo quarto equilibrato, si lotta su ogni possesso e mentre in attacco entrambe le squadre non riescono a chiudere i loro giochi, ci pensa Shengelia che da tre riporta a +15 i suoi compagni (55-40), tripla di Della Valle a cui risponde Cordinier sempre da tre, Mickey vince il rimbalzo, altra palla per il lungo georgiano che segna da due indisturbato e altra soluzione vincente dalla media del numero 25 virtussino a 4′ abbondanti dalla terza sirena (62-43);

la V Nera ora non si ferma, passaggio illuminante nel pitturato per Mickey che insacca, difesa asfissiante della Segafredo che non lascia tempo di pensare a Della Valle e compagni, davanti aumentano i giri del motore e Bologna ora è in pieno controllo della gara a 1’30 dalla fine del terzo quarto (68-43). Shengelia in difesa è un vero e proprio califfo, Belinelli e Abass segnano, Pajola segna anche lui da tre sulla sirena e il punteggio al Palaleonessa recita 76 a 43 Virtus.

Brescia non ha più la forza per recuperare, Bologna non si ferma invece, rimane concentrata e cinica per tutta la gara. Si chiude la sfida contro i padroni di casa, al Palaleonessa la Virtus Segafredo Bologna conquista la sua terza Supercoppa consecutiva, la quarta della sua storia, firmando così uno storico double mai accaduto prima d’ora ad una squadra di basket, Supercoppa femminile e Supercoppa maschile.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia: 97 – 60 (Q1 27 – 10; Q2 48 – 35; Q3 76 – 43)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 17, Belinelli 9, Pajola 8, Smith 11, Mascolo 2, Cacok 6, Shengelia 15, Hackett 2, Mickey 15, Polonara 4, Dunston, Abass 8.

Coach: Banchi

Germani Brescia: Christon 9, Gabriel, Bilan 14, Burnell 11, Massinburg 9, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petruccelli 1, Cobbins, Cournooh 2, Akele 2, Porto ne.

Coach: Magro

Arbitri: Lanzarini, Giovannetti, Grigioni