Serie A, mercato: la Virtus Bologna ha un nuovo play

La Virtus Bologna muove i primi passi sul mercato, pescando in Italia un rinforzo per coach Scariolo: è il play campano Bruno Mascolo. “Sono contentissimo di potervi dire che sono un nuovo giocatore di Virtus Segafredo Bologna. Non vedo l’ora di conoscervi tutti e di sentire il vostro calore in Arena”. Il nuovo giocatore delle V Nere arriva dalla Happy Casa Brindisi, ha 27 anni ed è alto 190 centimetri.

Muove i primi passi nel basket nel Basket Team Stabia e nella PMS Basketball in A2 con cui fa il suo esordio. Nel 2015 debutta in Serie A con la canotta di Torino dove rimane fino al 2017. Nella stagione successiva veste la maglia di Napoli in A2 e chiude con 12 punti di media. L’anno dopo gioca a Jesi, sempre in A2, dove realizza 10.7 punti di media, con 5 rimbalzi e 5 assist.

Nelle due stagioni successive veste la canotta di Tortona: nel primo anno conquista la promozione in Serie A da assoluto protagonista, MVP della Semifinale e 20 punti segnati in finale contro Torino. Nella stagione successiva, sempre con Tortona, si conferma ancora una volta uno degli assoluti protagonisti della cavalcata della squadra piemontese in Coppa Italia, che chiude con 11.7 punti di media oltre ai 7 di media in Campionato.

Nell’ultima stagione ha vestito la canotta di Brindisi, squadra con cui ha aumentato il suo fatturato offensivo: oltre 8 punti di media in regular season.