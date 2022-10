Serie A, la programmazione televisiva dalla quinta alla tredicesima giornata

Nove turni di campionato in sessanta giorni. Scatta la corsa della Serie A 2022/2023 e sarà tutta visibile in tv e in streaming, tra gare riservate agli abbonati e altre trasmesse in chiaro sulle emittenti partner della Lega Basket per questa stagione. Si gioca a ritmo serrato tra la 5a, in programma nell'ultimo week-end di ottobre, e la tradicesima, che sarà invece la prima giornata del nuovo anno, in programma il 2 gennaio 2023. L'ultima gara del 2022 è in programma invece nel boxing day, lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano: tutte in campo nello stesso giorno, dal pomeriggio fino a sera, le gare della 12a giornata. Proprio quel giorno si chiude con il botto: si gioca la partitissima Virtus Bologna - Olimpia Milano alle 20.30 in chiaro su canale Nove.

Serie A: 5a Giornata

Sabato 29 ottobre 2022

Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna (ore 18.00 Eleven Sports - Eurosport 2)

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 20.30 Eleven Sports)

Domenica 30 ottobre 2022

Dolomiti Energia Trentino - Givova Scafati Basket (ore 16.00 Eleven Sports - Eurosport 2)

Openjobmetis Varese - Nutribullet Treviso Basket (ore 17.00 Eleven Sports)

Bertram Yachts Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia (ore 17.30 Eleven Sports - DMAX)

EA7 Emporio Armani Milano - Tezenis Verona (ore 18.00 Eleven Sports)

UNAHOTELS Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi (ore 19.00 Eleven Sports)

GeVi Napoli Basket - Pallacanestro Trieste (ore 20.00 Eleven Sports)

Serie A: 6a Giornata

Sabato 5 novembre 2022

Nutribullet Treviso Basket - Germani Brescia (ore 20.30 Eleven Sports - Eurosport 1)

Domenica 6 novembre 2022

Givova Scafati Basket - Openjobmetis Varese (ore 16.00 Eleven Sports)

Carpegna Prosciutto Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano (ore 17.00 Eleven Sport)

Tezenis Verona - Dolomiti Energia Trentino (ore 17.30 Eleven Sports - DMAX)

Pallacanestro Trieste - Banco di Sardegna Sassari (ore 18.30 Eleven Sports)

Happy Casa Brindisi - Bertram Yachts Derthona Tortona (ore 19.00 Eleven Sports)

Umana Reyer Venezia - GeVi Napoli Basket (ore 19.30 Eleven Sports - Eurosport 1)

Virtus Segafredo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia (ore 20.30 Eleven Sports)

Serie A: 7a Giornata Sabato 19 novembre 2022 Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia (ore 19.00 Eleven Sports) UNAHOTELS Reggio Emilia - Tezenis Verona (ore 20.30 Eleven Sports - Eurosport 2) Domenica 20 novembre 2022 GeVi Napoli Basket - Nutribullet Treviso Basket (ore 16.00 Eleven Sports - Eurosport 1) Dolomiti Energia Trentino - Virtus Segafredo Bologna (ore 17.00 Eleven Sports) Germani Brescia - Bertram Yachts Derthona Tortona (ore 17.30 Eleven Sports - DMAX) EA7 Emporio Armani Milano - Pallacanestro Trieste (ore 18.00 Eleven Sports) Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 18.30 Eleven Sports) Banco di Sardegna Sassari - Givova Scafati Basket (ore 20.00 Eleven Sports) Serie A: 8a Giornata Sabato 26 novembre 2022 Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino (ore 20.00 Eleven Sports) Pallacanestro Trieste - Germani Brescia (ore 20.30 Eleven Sports) Domenica 27 novembre 2022 Bertram Yachts Derthona Tortona - GeVi Napoli Basket (ore 16.00 Eleven Sports - Eurosport 2) Nutribullet Treviso Basket - EA7 Emporio Armani Milano (ore 17.00 Eleven Sports)

Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi (ore 18.10 Eleven Sports - NOVE)

Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco di Sardegna Sassari (ore 18.30 Eleven Sports)

Tezenis Verona - Openjobmetis Varese (ore 20.00 Eleven Sports - Eurosport 2)

Lunedì 28 novembre 2022

Givova Scafati Basket - UNAHOTELS Reggio Emilia (ore 20.30 Eleven Sports)

Serie A: 9a Giornata

Sabato 3 dicembre 2022 Tezenis Verona - Bertram Yachts Derthona Tortona ore 18.00 Eleven Sports - Eurosport 2 Domenica 4 dicembre 2022 Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia ore 12.00 Eleven Sports - Eurosport 2 Germani Brescia - GeVi Napoli Basket ore 17.00 Eleven Sports Banco di Sardegna Sassari - EA7 Emporio Armani Milano ore 18.10 Eleven Sports - NOVE Dolomiti Energia Trentino - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 18.30 Eleven Sports Openjobmetis Varese - Virtus Segafredo Bologna ore 19.00 Eleven Sports Givova Scafati Basket – Nutribullet Treviso Basket ore 19.30 Eleven Sports UNAHOTELS Reggio Emilia - Pallacanestro Trieste ore 20.30 Eleven Sports Serie A: 10a Giornata Sabato 10 dicembre 2022 Umana Reyer Venezia - Germani Brescia ore 19.00 Eleven Sports - Eurosport 1 Gevi Napoli Basket - Dolomiti Energia Trentino ore 20.00 Eleven Sports Bertram Yachts Derthona Tortona - Banco di Sardegna Sassari ore 20.30 Eleven Sports Domenica 11 dicembre 2022 EA7 Emporio Armani Milano - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 16.00 Eleven Sports - Eurosport 2 Carpegna Prosciutto Pesaro - Openjobmetis Varese ore 17.30 Eleven Sports - DMAX

Nutribullet Treviso Basket - Tezenis Verona ore 18.00 Eleven Sports

Virtus Segafredo Bologna - Givova Scafati Basket ore 19.00 Eleven Sports

Pallacanestro Trieste - Happy Casa Brindisi ore 20.30 Eleven Sports

Serie A: 11a Giornata Sabato 17 dicembre 2022 Banco di Sardegna Sassari - Gevi Napoli Basket ore 20.30 Eleven Sports - Eurosport 2 Domenica 18 dicembre 2022 Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano ore 17.00 Eleven Sports UNAHOTELS Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia ore 17.30 Eleven Sports - DMAX Openjobmetis Varese - Pallacanestro Trieste ore 18.00 Eleven Sports Nutribullet Treviso Basket - Happy Casa Brindisi ore 18.30 Eleven Sports Germani Brescia - Virtus Segafredo Bologna ore 19.00 Eleven Sports Tezenis Verona - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 19.30 Eleven Sports - Eurosport 2 Givova Scafati Basket - Bertram Yachts Derthona Tortona ore 20.30 Eleven Sports Serie A: 12a Giornata Lunedì 26 dicembre 2022 Bertram Yachts Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket ore 17.00 Eleven Sports Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino ore 17.30 Eleven Sports - Eurosport 2 EA7 Emporio Armani Milano - Openjobmetis Varese ore 18.00 Eleven Sports Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari ore 18.10 Eleven Sports - NOVE Carpegna Prosciutto Pesaro - Virtus Segafredo Bologna ore 19.00 Eleven Sports Happy Casa Brindisi - Givova Scafati Basket ore 19.30 Eleven Sports Gevi Napoli Basket - Tezenis Verona ore 20.00 Eleven Sports Germani Brescia - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 20.30 Eleven Sports - Eurosport 2

Serie A: 13a Giornata

Venerdì 30 dicembre 2022

UNAHOTELS Reggio Emilia - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 20.30 Eleven Sports – Eurosport 2

Lunedì 2 gennaio 2023

Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi ore 18.00 Eleven Sports - Eurosport 2

Nutribullet Treviso Basket - Umana Reyer Venezia ore 19.00 Eleven Sports

Openjobmetis Varese - Bertram Yachts Derthona Tortona ore 19.30 Eleven Sports

Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano ore 20.30 Eleven Sports - NOVE

Tezenis Verona - Pallacanestro Trieste ore 20.30 Eleven Sports

Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia ore 20.45 Eleven Sports

Givova Scafati Basket - Gevi Napoli Basket ore 20.45 Eleven Sports