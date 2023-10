Serie A, Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La 4a giornata della Serie A si chiude con il posticipo delle 20 tra Virtus Bologna e Banco di Sardegna Sassari. I bianconeri sono reduci dal doppio turno vincente di Eurolega contro ALBA Berlino e Stella Rossa Belgrado mentre i biancoblu – dopo aver raggiunto la prima vittoria stagionale in campionato contro Treviso – vengono dal k.o. di Szczecin in BCL. Il sardo Filip Kruslin è alla gara numero 100 in Serie A.

Sono 28 gli scontri diretti già disputati tra le squadre, incluse le 3 gare di quarti di finale scudetto (2011/12), una semifinale (2020) e una finale di Supercoppa (2022). In totale il bilancio è in parità (14-14) ma Bologna è avanti nelle partite giocate in casa (7-5). La Virtus ha conquistato le 3 sfide disputate nella scorsa stagione, compresa la vittoria nella finale di Frecciarossa Supercoppa giocata a Brescia (Sassari-Bologna 69-72).

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “La partita con Sassari arriva a conclusione di una settimana estremamente impegnativa e probante che vogliamo concludere con una prestazione in sintonia alle nostre ultime uscite. La Dinamo può contare su giocatori di indubbio talento che, orchestrati dall’ esperta guida tecnica di Coach Piero Bucchi, hanno le potenzialità per competere contro ogni avversario. Questa gara sarà anche un test per staff, giocatori e pubblico perché si dimostri la capacità di saper affrontare ogni impegno, seppur ravvicinato, con l’adeguato livello di energia e qualità”.

Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: “Dobbiamo portarci dietro la rimonta in Polonia, non dimenticando quello che abbiamo fatto male nei primi 25’, soprattutto a livello di approccio, ci vuole più concentrazione e determinazione. Dobbiamo affrontare Bologna nel giusto modo, arrivano da due partite di Eurolega ma sono in un grande momento e un roster eccezionale. Stiamo cercando di fare passi in avanti a livello di coesione e di gruppo, dopo aver reinserito i pezzi, dobbiamo ottimizzare, crescere e migliorare. Bologna? Di impossibile non c’è mai niente, squadra forte, roster profondo, non parto mai sconfitto, voglio vedere da parte dei ragazzi un giusto atteggiamento, a livello di impatto hanno dato 20 punti a tutti, può arrivare un’onda e cercare di reggere".

Serie A, Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Banco di Sardegna Sassari, gara della 4a giornata di serie A, si gioca oggi, domenica 22 ottobre, alle 20, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.