Serie A1 Femminile, settima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Sta per cominciare la settima giornatadi Serie A1, sempre più nel vivo del campionato per il primo turno di novembre. La partita televisiva della settimana è l'interessante scontro del PalaSerradimigni tra Banco di Sardegna Dinamo Sassari ed E-Work Faenza (domani, domenica 6 novembre, ore 15, diretta in chiaro LBF TV, MS Channel - Canale 814 di Sky, Twitch Italbasket). Reduce dalle fatiche di EuroCup Women, la Dinamo ospita le ambiziose romagnole, in cerca di un successo che potrebbe lanciarle verso la zona Playoff. Torna al PalaSerradimigni Giulia Moroni, protagonista nella passata stagione con le sassaresi. Partita speciale per Debora Carangelo, alla presenza numero 300 in Serie A1.

L'anticipo del turno invece è quello tra Famila Wuber Schio e Akronos Tech Moncalieri (oggi alle 19.30, diretta esclusiva LBF TV). Dopo la delusione di Girona in EuroLeague Women, Schio cerca il pronto riscatto in campionato: Moncalieri in situazione emergenziale ma con gli arrivi di Sklepowicz e Salvini che hanno un po' dato ossigeno alle rotazioni, certo il compito pare proibitivo per il team di coach Spanu, soprattutto considerato che alla lista infortunate si è aggiunta Marzia Tagliamento, nuovamente infortunata al crociato.

Altra partita di grande interesse è lo scontro tra seconde in classifica, Virtus Segafredo Bologna contro Allianz Geas (domani, domenica 6 novembre, ore 15.30, diretta esclusiva LBF TV). Tanta attesa per un match che vede Bologna al secondo impegno casalingo in quattro giorni, dopo quello di EuroLeague Women: arriva un Geas carico e sicuramente ambizioso, che conta tra le ex Ana-Marija Begic ma soprattutto Alessandra Tava, altro "storico" pezzo della Virtus Bologna, presente sin dal primo giorno della società.

A caccia di punti ma alle prese con una missione "quasi impossibile" la Gesam Gas E Luce Lucca che ospita al PalaTagliate l'Umana Reyer Venezia (domani, domenica 6 novembre, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). L'anno scorso Lucca mise in difficoltà Venezia grazie all'ex Giulia Natali, le toscane però con una sola vittoria in sei gare sembrano aver cambiato registro, in negativo, mentre la Reyer è al top della condizione: gara difficile per le ragazze di coach Andreoli.

Trasferta per La Molisana Magnolia Campobasso che fa visita alla RMB Brixia Basket (domani, domenica 6 novembre, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Campobasso ha festeggiato in settimana il premio da MVP LBF del mese di ottobre a Robyn Parks, molisane in ottimo momento di forma grazie a una serie di vittorie nei finali di gara, Brescia dopo la vittoria contro San Giovanni ha perso un match proibitivo contro Venezia: il tema, per la squadra di casa, sarà provare a tenere botta contro una formazione stabilmente in zona Playoff.

La Parking Graf Crema ospita una Passalacqua Ragusa (domani, domenica 6 novembre, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) in crisi di risultati. Ragusa in una situazione inedita, quattro sconfitte consecutive e l'infortunio di Hampton pesano parecchio: Crema invece sta crescendo, smaltendo il ko di Pappalardo (stagione finita) e trovando compattezza nel gruppo: contro Geas buona partita per D'Alie e compagne, che vogliono ripetersi contro le siciliane ma trovando la prima storica vittoria in campionato.

Il Fila San Martino di Lupari in casa sfida la Bruschi San Giovanni Valdarno (domani, domenica 6 novembre, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Fila che, nonostante l'assenza di Washington, viene dal colpaccio a Ragusa: la Bruschi però non è da sottovalutare, in fiducia dopo la prima vittoria stagionale che ha tolto un po' di pressione. Rilasciata Varga, è arrivata l'austriaca Koizar che però non sarà della partita. Match del PalaLupe tutto da gustare con le giallonere in attesa di rilanciarsi ai vertici.