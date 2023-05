Serie A1 Femminile, finale scudetto Famila Schio - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo l'incredibile spettacolo di Gara 1, davanti agli oltre 5mila del PalaDozza di Bologna, le Finali Scudetto si trasferiscono a Schio, al PalaRomare, sul punteggio di 1-0 per le scledensi. Palla a due domani, martedì 2 maggio, alle ore 20, diretta in chiaro su LBF TV e su MS Channel - Canale 814 di Sky.

Atteso il sold out anche al PalaRomare (ingresso gratuito): già sicuri del posto gli abbonati "Orange", in queste ore è iniziata la caccia al posto all'interno del palazzetto di Via delle Industrie. Prevista anche una rappresentanza di tifosi virtussini in trasferta. Continua dunque l'enorme successo di pubblico delle Finali, sempre più un evento di prestigio della nostra pallacanestro.

Il Famila Wuber Schio è reduce dalla prima vittoria in trasferta della sua post-season, un successo importantissimo maturato con una grande resilienza e personalità: senza Ndour, con Mabrey che ha lasciato il campo anzitempo per doppio antisportivo, Schio ha trovato forza e sostanza nelle giocate decisive di Sottana, e infine nella tripla di Howard che ha sostanzialmente vinto la partita. La prima vittoria di una squadra italiana al PalaDozza in stagione.

Per la Virtus Segafredo Bologna, al completo, dopo la sconfitta di Gara 2 è ora di resettare testa e pensiero. Si è espressa su eccellenti livelli la formazione virtussina, ma è mancata nel Finale: adesso si trova a un bivio, perchè Schio non ha mai perso al PalaRomare in Italia e in Europa. Lo scopo della Virtus è fare l'impresa in Gara 2, e poi chiudere i conti in un PalaDozza di nuovo pieno in Gara 3.

Schio a caccia dello Scudetto numero 12, Virtus con il sogno primo trofeo da tenere vivo. Chi ne uscirà vincente? Per scoprirlo appuntamento al PalaRomare.