Serie A1 Femminile, la Virtus Bologna è la prima finalista

La Virtus Bologna è la prima finalista scudetto della stagione 2022/2023. Le V Nere piegano Sesto San Giovanni anche in Gara 2 e chiudono i conti. La Reyer Venezia invece si impone su Schio rimandando il discorso qualificazione alla decisiva gara 3. Il derby veneto si rigioca domani, martedì 25 aprile, per decretare la seconda finalista.

Derby veneto tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio che inizia subito ad alto ritmo, nonostante le assenze (Ndour da una parte, Fassina dall'altra inutilizzata per un problema alla schiena). Davanti ai 2511 del Taliercio, la Reyer ripete la grande partenza in Gara 1, complici le percentuali basse di Schio: a metà gara situazione di vantaggio in doppia cifra, come al PalaRomare, sul 40-28. Nella seconda parte della sfida la squadra di coach Mazzon si mantiene saldamente al comando della partita e riesce anche ad aumentare il divario fino al 76-51 con cui di chiude gara 2, rimandando il discorso qualificazione all'ultima e decisiva gara 3. Per la Reyer grandi prestazioni di Kuier ( doppia doppia con 17 punti e 10 rimbalzi), Schepard (doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi) e Santucci (16 punti).



La Virtus Bologna si impone in casa dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni 67-75. Dopo una prima frazione di gioco molto equilibrata con il Geas leggermente avanti (23-21), a partire dal secondo quarto le virtussine iniziano a premere sull'acceleratore per il sorpasso e il 15-23 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. Al rientro sul parquet un nettissimo parziale di 7-20 a favore della Virtus chiude di fatto la sfida, nonostante un tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa nel finale che non si concretizza, con Bologna che conquista così la Finale Scudetto. Ottime prove per Laksa (21 punti), Zandalasini (16) e Parker (12).



Play - out

L'Akronos Tech Moncalieri si prende Gara 2 contro la Bruschi San Giovanni Valdarno, vince 63-81 e conquista la salvezza, Serie A2 per le toscane. Una partita che Moncalieri controlla con grande personalità conducendo sin dal 14-20 nel primo quarto per poi guadagnare margine guidata dai 20 punti di Mitchell. Naturalmente ottima prova anche per Tagliamento e Westbeld, che combinano per 33 punti in due, e per una Reggiani sul pezzo con 13 punti. San Giovanni Valdarno fatica e non riesce mai a piazzare il colpo per rientrare, le ultime ad arrendersi sono Krivacevic, Garrick e Tassinari, tutte in doppia cifra. Ma è inevitabile il 2-0 per le piemontesi: +18 finale e parte la festa per Moncalieri. San Giovanni Valdarno torna in A2 dopo solo una stagione di massima serie.