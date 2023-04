Serie A1 Femminile, semifinali scudetto, gara 2: dove vedere le partite in tv e in streaming

Un sabato di grandissime emozioni per la Serie A1: potrebbe essere il giorno in cui si decideranno i nomi delle due finaliste. Oppure tutto verrà rimandato a gara 3. Bologna e Schio avanti nella serie, Geas e Venezia per sopravvivere, è già un doppio scontro decisivo.

Reyer Venezia - Famila Schio

Si comincia dal Taliercio, con l'Umana Reyer Venezia e il Famila Wuber Schio a confronto (ore 19.30, diretta in chiaro LBF TV e su MS Channel - Canale 814 di Sky): la sfida di mercoledì scorso ha rispecchiato le aspettative della vigilia che volevano questa semifinale come quella maggiormente equilibrata. Schio, pur senza Ndour, ha ottenuto una vittoria in rimonta importantissima, ma la Reyer c'è: le orogranata puntano a ripetere il precedente stagionale del Taliercio, quella vittoria che ha fatto scivolare proprio le scledensi al secondo posto. Per il Famila Schio non sarà una gara semplice, ma le Orange hanno dimostrato di avere oltre al talento anche un grande cuore che può essere la chiave per ribaltare le partite più difficili. È apparso a tutti evidente in campo, ma lo hanno ricordato anche in sede di conferenza stampa Jasmine Keys e coach Dikaioulakos: il Famila è stanco, molto stanco. Ha giocato 9 partite in 21 giorni, un tour de force che neanche in NBA e facendo a meno dell’indisponibile Astou Ndour. Nonostante ciò ha saputo ribaltare una partita che ha visto le Orange scivolare anche a -14 nel secondo tempo, e trionfare per l’ennesima volta davanti al pubblico amico. Al Taliercio sarà ancora più difficile, ma vincere significherebbe avere 7 giorni di riposo prima dell’inizio della finale scudetto.

Allianz Geas - Virtus Bologna

Al PalaNat c'è invece una precisa "underdog", l'Allianz Geas, che deve ribaltare anche quanto fatto vedere in Gara 1 per provare a darsi una chance: la fortissima Virtus Segafredo Bologna (ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV) ha vinto anche su un terreno più adatto al Geas, in una gara fisica e a basso punteggio. Bologna che non ha utilizzato Pasa e Cinili, il Geas che anche per il prossimo impegno sarà senza l'ex Begic: la croata si è operata per un problema al piede destro e ha chiuso la sua stagione.