Serie A1 Femminile, semifinali play-off: Famila Schio e Virtus Bologna prenotano la finale

La Serie A1 Femminile sta per conoscere le sue due finaliste per lo scudetto 2022/2023. Sabato i possibili verdetti con le semifinali di ritorno. Nelle gare d'andata, Schio vincente in casa nel derby veneto contro Venezia. Una gara 1 molto combattuta: il Famila, reduce dalle fatiche di EuroLeague Women, sceglie Howard, Mabrey, Mestdagh e Sventoraite come straniere, fuori Ndour. Parte meglio la Reyer che conduce addirittura 4-14: Schio si rialza con un gioco da quattro punti di Sottana, ma è sempre sotto sull'11-18. Nella seconda frazione non cambia lo spartito, è grande Reyer, addirittura ospiti a +12 a fine quarto con la ciliegina sulla torta del canestro che chiude la prima metà su combinazione del duo Madera-Shepard. Il rientro in campo è difficile per entrambe le squadra: si segna poco, ma ad uscire meglio dai blocchi è ancora Venezia che vola sul 32-46 sulla tripla di Kuier: reazione di Schio con sei punti di fila di Keys, c'è ancora partita nonostante il 42-51 dopo 30'. Nell'ultimo quarto però risorge nuovamente la squadra scledense, la Reyer realizza appena quattro punti in 6', dall'altra parte Mabrey aggancia sul 55 pari. Nel finale, la decidono Bestagno e Sottana, dall'altra parte sfortunata Villa sul potenziale tiro del pareggio, sputato dal ferro: vince Schio 63-59.

La Virtus Bologna conquista l'1-0 nella serie contro l'Allianz Geas con una vittoria d'autorità per 64-49. Davanti alla spettacolare cornice del PalaDozza (3.168 spettatori), la partita è intensa e combattuta soprattutto nel primo quarto, con Geas che inizia senza timore e parte 0-7: Gorini è sul pezzo (15 per lei alla fine), fa molto bene anche Trucco (13), tra le più brillanti. Bologna, senza Pasa e con Cinili non utilizzata (per Geas non c'è Begic, una delle ex) comincia ad alzare i ritmi e a prendere vantaggi nella seconda frazione, sfruttando una Djokic (18 punti) in buone condizioni di forma: sua la tripla del 30-21, Virtus che arriva anche a +11 con Rupert prima dei due liberi di Holmes che chiudono sul 37-28 la prima metà. Al rientro dagli spogliatoi, l'impressione è che Bologna gestisca bene il vantaggio, non rischiando mai il rientro del Geas e scavando pian piano un margine che si attesta sulla doppia cifra. +13 dopo trenta minuti, Bologna va anche sul +17 trovando una Parker (12) brillante nelle battute finali. Ultimi minuti con entrambe le squadre con lo sguardo già rivolto a Gara 2, utili solo per il risultato conclusivo: 64-49.

Appuntamento a sabato per gara 2: Famila al Taliercio contro una Reyer che farà di tutto per andare alla bella e non far chiudere la serie in anticipo alle Orange; la Virtus a Sesto San Giovanni vuole mettere un'ipoteca sulla finale scudetto dopo la vittoria schiacciante del primo match.

Serie A1, Play Off, Semifinali Gara 1: risultati

Famila Schio - Reyer Venezia 63 - 59 (1-0)

Virtus Bologna - Allianz Geas Sesto San Giovanni 64 - 49 (1-0)

Serie A1, Play Off, Semifinali Gara 2: programma

Reyer Venezia - Famila Schio sabato 22 aprile, ore 19:30

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Bologna sabato 22 aprile, ore 20:30