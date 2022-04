Serie A1, i risultati delle semifinali scudetto

Semifinali play-off subito sorprendenti nelle due gare andate in scena ieri, a Pasquetta. Incredibile sorpresa al PalaRomare, la Passalacqua Ragusa supera il Famila Wuber Schio costando alle scledensi l'imbattibilità in campionato. Schio conduce per tutta la prima frazione chiudendo 41-33 la prima metà con Laksa in grande spolvero. Ragusa però ribalta il match concedendo solo sette punti nel terzo quarto e arrivando anche sul +14 su due punti di Romeo nell'ultimo. Le siciliane tirano 56% da tre e Schio, ben presto, molla la presa: vantaggio Ragusa nella serie.

L'Umana Reyer Venezia batte in Gara 1 la Virtus Segafredo Bologna col punteggio di 69-51. Decisivo il terzo parziale in cui la Reyer piazza il 19-5 di break decisivo per prendere il largo, con Bologna che nonostante i 21 di Dojkic non ha risposte per i 17 di Anderson e il 13+12 di Ndour. Gara 1 è delle orogranata, giovedì a Bologna il match di ritorno.

Semifinali, Gara 1, risultati



Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 69 - 51 [1-0]

Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 65 - 77 [0-1]

I tabellini

Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 69 - 51 (17-17, 32-36, 51-41, 69-51)

UMANA REYER VENEZIA: Bestagno* 11 (2/3, 1/5), Carangelo 10 (2/3, 2/5), Thornton* 11 (2/9, 2/4), Anderson* 16 (4/7, 0/2), Madera 8 (1/1, 2/4), Carraro NE, Smorto, Attura*, Penna NE, Ndour Gueye* 13 (5/10, 1/3)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 37 10+27 (Ndour Gueye 12) - Assist: 18 (Bestagno 9) - Palle Recuperate: 10 (Carangelo 2) - Palle Perse: 11 (Squadra 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 3 (1/3, 0/4), Pasa 6 (3/4, 0/1), Tassinari* 2 (1/2, 0/3), Barberis, Laterza, Dojkic* 21 (2/4, 3/6), Battisodo, Turner* 10 (5/7 da 2), Zandalasini* 6 (3/7, 0/2), Cinili* 3 (1/3 da 3)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 15/28 - Tiri da 3: 4/20 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 32 4+28 (Zandalasini 8) - Assist: 13 (Zandalasini 4) - Palle Recuperate: 1 (Turner 1) - Palle Perse: 21 (Dojkic 6)

Arbitri: Yang Yao D., Longobucco A., Ferrara C.

Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 65 - 77 (18-19, 41-33, 48-53, 65-77)

FAMILA WUBER SCHIO: De Shields* 4 (2/5, 0/6), Del Pero, Sottana 2 (1/1, 0/4), Gruda* 8 (4/12 da 2), Verona 8 (4/6, 0/2), Crippa 4 (0/2 da 3), Andre'* 6 (3/10 da 2), Dotto*, Keys 6 (3/5, 0/1), Laksa* 27 (4/9, 4/6)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 21/49 - Tiri da 3: 4/22 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 38 16+22 (Andre' 11) - Assist: 13 (De Shields 3) - Palle Recuperate: 3 (De Shields 1) - Palle Perse: 5 (Sottana 3)

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 15 (3/9, 2/5), Kacerik* 3 (1/3 da 3), Bucchieri NE, Spinelli 4 (1/2 da 2), Tumeo NE, Santucci 13 (3/6, 2/2), Hebard* 10 (3/7 da 2), Taylor* 17 (7/10, 1/1), Ostarello, Sammartino NE, Kuier* 15 (2/6, 3/5)

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 19/40 - Tiri da 3: 9/16 - Tiri Liberi: 12/12 - Rimbalzi: 36 6+30 (Taylor 12) - Assist: 15 (Romeo 6) - Palle Recuperate: 1 (Hebard 1) - Palle Perse: 10 (Kuier 3)

Arbitri: Dionisi A., Chersicla A., Lanciotti V.