Supercoppa italiana, semifinale Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

La prima semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2023 vede sfidarsi al PalaLeonessa A2A la vincitrice dell’ultimo Scudetto (EA7 Emporio Armani Milano) e la finalista della Final Eight 2023 (Virtus Segafredo Bologna). L’Olimpia si presenta a Brescia con sette nuovi innesti, ossia gli esterni Maodo Lo, Diego Flaccadori e Giordano Bortolani, l’ala Nikola Mirotic e i centri Guglielmo Caruso, Ismael Kamagate e Alex Poythress. Sono stati confermati inoltre capitan Nicolò Melli, Billy Baron, Devon Hall, Johannes Voigtmann, Stefano Tonut, Shavon Shields, Kevin Pangos, Kyle Hines e Giampaolo Ricci. La Virtus ha invece sei nuovi innesti, oltre all’ultimo arrivato capoallenatore Luca Banchi: il playmaker Bruno Mascolo, la guardia Jaleen Smith, le ali Ognjen Dobric e Achille Polonara e i centri Devontae Cacok e Bryant Dunston. Restano invece Alessandro Pajola, Daniel Hackett, Leo Menalo, Gabriel Lundberg, Tornik’e Shengelia, Isaia Cordinier, Jordan Mickey, Marco Belinelli e Awudu Abass.

L’Olimpia è alla decima partecipazione alla fase finale di una Supercoppa, competizione conquistata in 4 edizioni (2016, 2017, 2018 e 2020). Per la Virtus, invece, questa è l’apparizione numero 13, con tre titoli conquistati (1995, 2021 e 2022). Milano e Bologna si sono spartite 6 delle ultime 7 Supercoppe, con l’unica eccezione della vittoria di Sassari nell’edizione del 2019 giocata a Bari. Quarta volta che Milano e Bologna si incontrano in Supercoppa e questo è avvenuto in tutte le ultime 4 edizioni del torneo. La Virtus è in vantaggio nel computo totale per 2-1. Nell’edizione 2020 e 2021 le due società hanno dato vita alla gara finale con un successo di Milano (2020) e uno di Bologna (2021). Nella scorsa annata, invece, come succederà sabato sempre a Brescia, Milano e Bologna si sono incrociate in semifinale con la Segafredo vincente per 72-64 dopo un overtime.

Ettore Messina ha nella propria bacheca personale due Supercoppe: quella del 2002, vinta sulla panchina di Treviso proprio contro la Virtus Bologna e quello della stagione 2020 con Milano (sempre contro i bianconeri). Luca Banchi, invece, ha nel conto due finali perse: quella del 2012 – quando la sua Siena perse contro Cantù – e quella del 2014 – in cui sedeva sulla panchina di Milano e cedette contro la Dinamo di Meo Sacchetti.