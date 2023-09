La Virtus Bologna presenta Banchi: "Qui per vincere"

La coda al veleno dell'addio di Scariolo è già un ricordo. La Virtus Bologna ha dato il via alla nuova era, con il coach Luca Banchi che ha preso pienamente possesso del suo ruolo dopo la presentazione ufficiale, vissuta fianco a fianco con il patron Zanetti nella palestra Porelli, a Bologna. Il numero uno del club ha svelato come la scelta dell'allenatore italiano rivelazione dell'ultimo Mondiale con la Lettonia sia arrivata "a furor di popolo", dopo che i tifosi delle V Nere avevano tempestato la società di messaggi per convincere lo stesso Zanetti a scegliere Banchi.

"Non nascondo la mia emozione e la mia soddisfazione di essere oggi qui, legando il mio nome a un club così importante e così prestigioso. Eredito certamente una situazione anomala, che però non mi ha mai creato alcun dubbio nel momento in cui si è trattato in poche ore di decidere se fosse opportuno accettare questa sfida, l’ennesima. Spero di avere le caratteristiche tecniche e professionali, ma soprattutto morali, per poter dare impulso a questo programma vincente per definizione. Sembra molto difficile elevare il livello quando si è già raggiunta apparentemente l’eccellenza, però è una sfida che sento di potere e voler accettare per quello che è il mio stile", le prime parole di Banchi.

Il nuovo coach della Virtus dovrà mettere a frutto la sua grande esperienza per elevare il livello della squadra e portarla a lottare per ogni titolo in palio in questa stagione: una missione che ha accettato a occhi chiusi. "Sono già al lavoro per cercare di dare impulso a questo gruppo - ha detto ancora - , non voglio in nessun modo rappresentare un rallentamento semplicemente perché non ho partecipato al processo di costruzione di questa squadra o non ho allenato in passato se non un giocatore dei 15 che ad oggi fanno parte di questo organico. Penso di avere esperienza sufficiente per capire che dovrò cercare di ricalcare il solco di chi mi ha preceduto e pian piano cercare di imporre la mia visione di gioco, di come questa squadra possa riuscire a essere performante nel campo e appassionare un pubblico che storicamente è uno dei più travolgenti. Giocare a Bologna ha sempre avuto un gusto particolare anche quando arrivavo da avversario, non vedo l’ora di avere il vostro sostegno e rendervi in qualche modo orgogliosi di una squadra che si sappia far apprezzare per impegno, dedizione e voglia di vincere. Nessuno qui si sveglia la mattina per arrivare secondo”.