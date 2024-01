Virtus Bologna - Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La vittoria per 75-77 in una trasferta complicata come quella della Stark Arena sta confermando la squadra di coach Luca Banchi come una delle potenze di questa Eurolega, dimostrato ampiamente anche dal record di 12-5 e dal secondo posto in classifica. Il doppio turno per i bolognesi si aprirà con il Bayern Monaco a fare visita alla Segafredo Arena per la prima sfida di ritorno della competizione; all'andata furono i tedeschi ad imporsi per 90-76.

Coach Pablo Laso è in attesa di scoprire se potrà usufruire dei servigi di Serge Ibaka, mattatore nella gara dell'Audi Dome, ma avrà ugualmente a disposizione una folta batteria di lunghi guidata da Devin Booker e Danko Brankovic. Il ritorno di Vladimir Lucic è già stato decisivo per i teutonici, soprattutto potendolo utilizzare in una staffetta con Isaac Bonga e Niels Giffey; la fase di creazione sarà nelle mani di Leandro Bolmaro e di Sylvain Francisco, il quale guiderà la second unit con la sua abilità nell'imporre il proprio ritmo di gioco. Saranno da tenere d'occhio elementi come Carsen Edwards e Andreas Obst, sebbene in ruoli differenti entrambi sanno come infiammarsi da dietro l'arco e come accendere i propri compagni; infine un focus anche per Nick Weiler-Babb, collante tra backcourt e frontcourt in entrambi i quintetti.

Le dichiarazioni di coach Banchi prima della sfida con il Bayern: “Il nostro girone di ritorno di EuroLeague inizia con la sfida al Bayern Monaco, squadra capace di batterci sfruttando la loro fisicità e la presenza in area su entrambe le metà campo. La gara di andata dovrà servirci da stimolo a correggere gli errori commessi, traendo impulso dall’ arrivo di nuovi giocatori, pronti a dare fin da subito il loro contributo per far fronte all’emergenza infortuni e permettere alla squadra di mantenere lo standard di rendimento evidenziato in questa prima parte di stagione. Approcciamo questa gara con fermezza, disciplina e consapevolezza, che il Bayern potrà mettere in campo il suo enorme potenziale, ma dovrà trovare una Virtus determinata a rispondere alle avversità con una prestazione autorevole, sospinta dall’instancabile sostegno del popolo bianconero”.

Virtus Bologna - Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Virtus Bologna - Bayern Monaco, gara di Eurolega, si gioca oggi - mercoledì 3 gennaio - alle ore 20.30 in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.