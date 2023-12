Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv: dove vederla in diretta tv e in streaming

Dopo la vittoria roboante contro il Barcellona, la Segafredo Arena è pronta ad esplodere di nuovo, questa sera, nel match contro il Maccabi Tel Aviv (record 6-5), tornato alla vittoria in maniera schiacciante grazie al 102-81 ottenuto ai danni del fanalino di coda ALBA Berlino.

Il coach Oded Kattash potrà contare su una coppia di guardie altamente performante: Lorenzo Brown è tra i migliori playmaker in circolazione e sfrutterà la sua intelligenza tattica per dare ai compagni i palloni di cui necessiteranno; Wade Baldwin IV condividerà le responsabilità con il collega di reparto, ma sarà lo scorer primario degli israeliani e utilizzerà la sua velocità in transizione per fare male in penetrazione. Il duo di lunghi formato da Jake Cohen e Jasiel Rivero daranno non pochi grattacapi nei duelli a rimbalzo, partecipando anche alla fase realizzativa; Bonzie Colson sarà l'asso nella manica dei gialloblu, poiché in grado di contribuire in egual modo sia nella metà campo difensiva sia in quella offensiva. A mettere ordine in uscita dalla panchina sarà senza dubbio Tamir Blatt, guardia che sa mettersi a disposizione della squadra per costruire gioco e per finalizzarlo, oltre a dare una mano anche a rimbalzo.

La maggior parte dei compiti verrà riservato alle due ali Rafi Menco e James Webb III, giocatori in grado di portare punti colpendo da qualsiasi zona del parquet, contribuendo allo stesso tempo alla fase di copertura; infine Roman Sorkin sarà il lungo da coinvolgere nei pick and roll, ma su cui il Maccabi potrà affidarsi anche nella creazione di second chance e protezione della propria area. Ci saranno minuti importanti anche per la guardia Antonius Cleveland (americano in crescita costante anche in difesa) e spazio per il classe 2006 Omer Mayer, a segno con i suoi primi punti nell'ultimo turno di Eurolega.

Così coach Banchi alla vigilia della sfida: “Il Maccabi arriva a Bologna sulla scia di due convincenti successi. La vittoria a Lione, di poche ore fa, li ha proposti, ancora una volta, come una squadra decisamente complessa da affrontare, grazie alla velocità, all’atletismo e al talento tecnico che li contraddistingue. Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Colson, con Blatt, Cleveland e Webb, rappresentano uno dei reparti esterni più prolifici dell’Eurolega, in grado di imporre ritmi frenetici alla gara ed esaltare l’incisività di Nebo e Rivero, centri che stanno garantendo un elevato rendimento fatto di aggressività ed intimidazione difensiva, oltre che ad una elevata incisività nei giochi a due e a rimbalzo offensivo. Cercheremo di controllare al meglio il ritmo della gara poggiando su una esecuzione offensiva e una consistenza difensiva, che ci permettano di limitare le loro fonti principali di giochi, con il desiderio di regalare un’altra notte memorabile ai nostri indomabili tifosi.”

Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv: dove vederla in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv, 13a giornata di Eurolega, si gioca oggi - venerdì 8 dicembre - alle ore 20.30 e viene trasmessa in diretta tv Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.