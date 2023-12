Ascoli-Catanzaro: ultime, formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Ascoli-Catanzaro in campo nel ricordo di Costantino Rozzi: si celebra l’anniversario della scomparsa del presidentissimo, e domani i marchigiani si affidano ai calzettoni rossi amati proprio da Rozzi e ritenuti portafortuna per battere i calabresi del grande ex Vivarini. Castori vuole tenere in piedi i bianconeri in vista della seconda parte della stagione, decisiva per la salvezza. Ma dall'altra parte c'è una squadra, quella giallorossa, che vola e vuole continuare a farlo anche al Del Duca.

Ascoli in picchiata dopo tre sconfitte consecutive casalinghe: un punto nelle ultime sei gare è il bottino, magrissimo. Penultimo posto in classifica con 13 punti: -4 dalla salvezza diretta. Opposta la situazione in casa Catanzaro: tre vittorie consecutive, 30 punti e quarto posto, a –3 dal secondo che vale la Serie A.

L’Ascoli di Castori con il 3-4-1-2, ma c'è Bellusci in dubbio e la sua assenza potrebbe costringere il tecnico a cambiare modulo oppure adattare Adjapong. A rischio anche Falzerano. Assenze pesanti in casa ascolana: Nestorovski, Caligara, Kraja, Bogdan e Tavcar.

Qualche dubbio anche per Vivarini, privo di Iemmello, Donnarumma, Veroli e Miranda, mentre ha recuperato Situm. In campo gli ex Fulignati e Scognamillo, davanti sarà Ambrosino a sostituire gli assenti al fianco di Biasci e col supporto di Vandeputte. "Penso che l’Ascoli ci verrà a prendere forte. Saranno cattivi, determinati e cercheranno di fare una gara intensa e fisica. Giocheranno molto sugli episodi e sulle palle sporche. Sarà una battaglia e dovremo farci trovare pronti. Ritorno con grande piacere al Del Duca, Ascoli mi è rimasta nel cuore. Da quelle parti si vive di calcio e c’è una passione sfegatata proprio come a Catanzaro. Castori? E’ mitico, risolleverà la squadra".

Ascoli-Catanzaro: probabili formazioni

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Di Tacchio, Masini, Falasco; D’Uffizi; Rodriguez, Mendes. All. Castori.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pompetti, Vandeputte; Biasci, Ambrosino. All. Vivarini.

Ascoli-Catanzaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Ascoli-Catanzaro, gara della 17a giornata di serie B, si gioca domani - sabato 16 dicembre - alle 16,15 e viene trasmessa in diretta tv su Sky (canale 251 di Sky Sport). Streaming su DAZN e Sky GO.