Atalanta-Fiorentina 2-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Con un gol di Milenkovic allo scadere, la Fiorentina ha battuto 2-3 l'Atalanta a Bergamo e conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Juventus-Sassuolo.

Partita palpitante al Gewiss Stadium con i viola passati in vantaggio in avvio di gioco grazie a un rigore trasformato da Kryszstof Piatek al suo secondo centro in viola in questa Coppa Italia. Alla mezz'ora il pari dei padroni di casa con una prodezza di Davide Zappacosta. In apertura di ripresa nuovo vantaggio dei padroni di casa con Boga, e ancora pari viola con Piatek, questa volta impreciso dal dischetto, ma lesto sulla respinta di Musso. Ancora emozioni nell'ultima frazione di gara: traversa di Zappacosta e poi Fiorentina in 10 per il doppio giallo a Martinez Quarta.

Quando il match sembrava avviarsi ai supplementari con prospettive poco rosee per i toscani, in inferiorità numerica, ecco la prodezza del serbo, pochi attimi prima del triplice fischio (con annesso brivido del check per un sospetto offside). La Fiorentina va in semifinale (2 marzo e 20 aprile) e potrebbe ritrovare per la prima volta da avversario Dusan Vlahovic, che stasera giocherà con la Juve contro il Sassuolo.

Il tabellino

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino (37' Kookpmeiners); Hateboer, Freuler, de Roon, Zappacosta; Pasalic (74' Pessina), Malinovskyi (74' Muriel), Boga. A disp.: Sportiello, Rossi, Mæhle, Mihaila, Scalvini, Panada, De Nipoti. All.: Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (59' Bonaventura), Torreira, Maleh (81' Milenkovic); Saponara (74' Ikoné), Piatek, Gonzalez (59' Sottil). A disp.: Rosati, Callejón, Cabral, , Terzic, Venuti, Duncan, Amrabat. All.: Italiano.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 7' (rig.) e 71' Piatek (F), 29' Zappacosta (A), 56' Boga (A), 90'+4 Milenkovic (F)

Note - ammoniti de Roon, Pasalic (A), Igor, Martinez Quarta (F). Espulso Martinez Quarta (F) per doppia ammonizione. Recupero: 3' pt, 3' st.

Atalanta-Fiorentina 2-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Fiorentina giocata mercoledì 9 febbraio sono disponibili su Sky Sport