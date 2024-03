Atletico Madrid-Inter, il pronostico: chi andrà ai quarti di Champions?

A caccia del pass per i quarti di finale di Champions League. L'Inter, reduce dalla vittoria per 1-0 a Bologna, si giocherà la qualificazione nella sfida del Civitas Metropolitano contro l'Atletico Madrid, in programma mercoledì 13 marzo alle 21. Una gara alla quale i nerazzurri si presenteranno forti della vittoria per 1-0 conquistata all'andata a San Siro, con il gol decisivo siglato da Marko Arnautovic al 79'.

Atletico Madrid-Inter, come arrivano alla sfida i Colchoneros

L'Atletico Madrid, nell'ultima giornata di campionato, è stato sconfitto per 2-0 dal Cadice. Per i Colchoneros, attualmente al quarto posto della Liga, in precedenza era arrivata la vittoria per 2-1 contro il Betis. Ancora prima, però, il netto ko per 3-0 con il Bilbao nella semifinale della Coppa del Re, a testimonianza del momento non particolarmente felice vissuto dalla formazione di Simeone: gli spagnoli, nelle ultime sette gare, soltanto due volte sono infatti riusciti a portare a casa il massimo risultato.

Atletico Madrid-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Quella conquistata a Bologna, per l'Inter, è stata la decima vittoria consecutiva in campionato, la tredicesima complessiva. I nerazzurri viaggiano quindi al ritmo di una macchina da guerra, con l'ultimo mezzo passo falso che risale addirittura allo scorso 29 dicembre, quando la formazione di Inzaghi fu fermata sull'1-1 dal Genoa a Marassi. Da allora, per Lautaro e compagni, un percorso netto.

Atletico Madrid-Inter, il pronostico

La sfida del Metropolitano si preannuncia particolarmente calda, con i supporter spagnoli che cercheranno di trascinare la squadra di Simeone verso i quarti di finale. Per quanto visto fino ad oggi, compresa la partita di andata, l'Inter sembra però avere qualcosa in più dei Colchoneros: i nerazzurri, nel corso di questa stagione, hanno infatti compiuto un ulteriore step in avanti, acquisendo ancor più consapevolezza nei propri mezzi. Per questi motivi, a nostro avviso, la formazione di Simone Inzaghi parte con i favori del pronostico per staccare il pass per i quarti di finale.