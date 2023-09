Bayern Monaco-Manchester United, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Quella dell’Allianz Arena di Monaco è una delle partite clou di questa prima tornata di match di Champions. Di fronte ai padroni di casa del Bayern, che ha già visto volare via il primo obiettivo stagionale (sconfitta contro il Lipsia nella Supercoppa di Germania), ci sarà un Manchester United incerottato e soprattutto reduce da un inizio di Premier tra mille difficoltà, con ben dieci reti subite nelle ultime quattro gare di campionato nelle quali ha racimolato una sola vittoria e tre sconfitte. Più brillante invece l’avvio in Bundesliga da parte dei bavaresi, che capeggiano la classifica a dieci lunghezze ed hanno lo scorso turno pareggiato 2-2 con il Leverkusen col quale condividono la vetta. L’ultimo incrocio tra i due club è legato all’edizione 2013/2014 della Champions, quando i tedeschi eliminarono i Red Devils nel doppio confronto che metteva in palio l’accesso alla semifinale. Quello indimenticabile risale alla finalissima continentale della primavera del 1999: gli inglesi nel breve volgere di tre minuti - in pieno recupero – riuscirono a ribaltare lo 0-1 siglato in apertura di gara da Basler, e grazie ai centri di Sheringham e Solskjaer alzarono sul prato del Camp Nou di Barcellona la seconda Champions della loro storia.

Bayern Monaco-Manchester United, le scelte di Tuchel

Ampia possibilità di scelta per l’allenatore dei bavaresi, che deve sciogliere almeno un dubbio per reparto. In porta Ulreich sarà protetto da una linea a quattro dove Upamecano dovrebbe avere al suo fianco Kim (in vantaggio su De Ligt), mentre come terzini a sinistra si accomoderà Davies, con Mazraoui in ballottaggio con Laimer per la maglia da titolare sul fronte opposto. Diga di centrocampo composta da Kimmich e Goretzka (oppure Laimer nel caso in cui non sia impiegato da esterno basso), sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Sané, Muller e Gnabry, con il secondo ed il terzo insidiati rispettivamente da Musiala e Coman. Come vertice offensivo, inamovibile Harry Kane.

Bayern Monaco-Manchester United, le scelte di Ten Hag

La situazione da fronteggiare per il tecnico dei Red Devils non è agevole, in considerazione non solo dell’esclusione di Antony (motivata dalle vicende giudiziarie del brasiliano) e della scelta di rinunciare per motivi disciplinari a Sancho, ma anche della lunga lista di indisponibili. Nella “injured list” figurano infatti alcune delle pedine utilizzate in questo avvio di torneo come Mount, Shaw, Varane e Wan-Bissaka, mentre appare sulla via del recupero Amrabat, seppur senza adeguato minutaggio nelle gambe. Difesa quasi obbligata quella davanti ad Onana, con Dalot e Reguilon esterni bassi ed in mezzo la coppia Lindelöf-Lisandro Martinez. Possibile il ricorso ad una mediana più corposa con McTominay, Casemiro ed Eriksen e Bruno Fernandes ad agire come trequartista, in appoggio ad un tandem d’attacco con uno tra Martial ed Hojlund ad affiancare Rashford. Opzione alternativa rappresentata da Garnacho, fruibile come esterno sinistro sul fronte offensivo ed il sacrificio di una pedina in mediana.

Bayern Monaco-Manchester United, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich, Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies, Goretzka, Kimmich, Sané, Muller, Gnabry, Kane. All. Tuchel

Manchester United (4-3-3): Onana, D. Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguilon, Eriksen, Casemiro, McTominay, Bruno Fernandes, Hojlund, Rashford. All. Ten Hag

Bayern Monaco-Manchester United, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bayern Monaco-Manchester United, in programma mercoledì 20 settembre alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Arena (numero 204 e 242 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.