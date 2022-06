Calciomercato Atalanta, da Beto a Kouamé: le prime idee per l'attacco

Continuano le voci di calciomercato attorno all'Atalanta. Uno dei reparti che, da sempre, catalizza le attenzione è l'attacco con alcune pedine di Gasperini dal futuro incerto. Duvan Zapata ha rinnovato il proprio contratto e quindi andrà via solo per un'offerta con parecchi zeri, difficile che possa arrivare anche perché il Newcastle, che si era fatto avanti a gennaio, sembra aver virato su altri obiettivi. Più intricata la questione Muriel, il colombiano è lo spaccapartite della Dea, un ruolo che gli è congeniale e in cui è stato spesso determinante. Le sirene però cantano, la Juventus per esempio è alla ricerca del vice Vlahovic e insieme a Simeone starebbe pensando anche all'attaccante ex Sampdoria.

Calciomercato Atalanta: Beto alternativa per l'attacco

In caso di addio di uno dei due, ancora tutto da valutare, l'Atalanta avrebbe messo nel mirino Beto. Il centravanti dell'Udinese è andato in doppia cifra alla prima stagione in A, ha fisico e non solo, e piace anche al Napoli in caso di addio di Osimhen. I bergamaschi e i friulani hanno ottimi rapporti, ma i Pozzo sono bottega cara, quindi se davvero sarà assalto non sarà di certo a prezzo di saldo.

Da capire anche cosa succederà alla batteria di trequartisti, Boga è arrivato a gennaio per 20 milioni e sarà al centro del progetto per la prossima stagione. Malinovskyi è sempre stato titolare e questo fa pensare alla permanenza, Pasalic ha segnato a raffica, mentre Pessina non ha giocato una stagione brillante, ma ha caratteristiche che nessuno ha nella rosa. Allo stato attuale l'unico che ha le valigie pronte è Miranchuk, seguito anche dal Bologna di Sartori.

Se il russo dovesse partire, arriverà un sostituto che potrebbe essere Kouamé. Il prestito in Beglio è finito, tornerà alla Fiorentina che potrebbe usarlo come contropartita per Gollini. Un'idea che sembra non dispiacere affatto all'Atalanta che, di fatto dopo l'acquisto di Musso, non tratterà il numero che l'ultimo anno lo ha passato al Tottenham all'ombra di Lloris.