Calciomercato Atalanta: il punto sulle cessioni

La conferma di Gasperini è il segnale per il via al calciomercato dell’Atalanta. Il tecnico resta, non ci saranno ribaltoni, anche perché la Dea gli ha confermato la fiducia e lui stesso si sente al centro del progetto, come dichiarato ieri. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, tecnico e dirigenti decideranno quali pedine acquistare per rendere migliore la rosa, ma guarderanno anche a chi dovrà partire per fare spazio ai nuovi e riempire le casse del club per poi reinvestire.

Calciomercato Atalanta: le ultime su Demiral

Il primo nodo da sciogliere è quello legato a Demiral. Il difensore centrale in una sola stagione è cresciuto a vista d’occhio, è ancora della Juventus, ma l’Atalanta ha il diritto di riscatto fissato a 20 milioni più bonus. La strada che verrà percorsa non è ancora sicura anche se secondo radiomercato il giocatore verrà riscattato e poi ceduto per assicurarsi una ricca plusvalenza. Si è parlato del Manchester United, persino del Real Madrid, ma di offerte ancora non se ne sono viste. In Inghilterra scrivono che il ricchissimo Newcastle potrebbe mettere sul piatto un assegno pesante, ma a quel punto sarà il giocatore a dover scegliere se accettare o meno la corte di una squadra che l’anno prossimo non giocherà le coppe, anche se ha un progetto ricco e ambizioso. Nelle ultime ore è uscita anche una voce sulla Fiorentina che rischia di perdere Milenkovic e starebbe pensando al colpo Demiral per la sua difesa.

Pessina, Maehle e Miranchuk: cosa farà l’Atalanta?

Già scritto il futuro di Miranchuk che lascerà Bergamo dove mai è riuscito a far vedere per intero il suo talento. Il russo ha estimatori all’estero e non solo, Sartori stravede per lui e potrebbe farlo diventare il dopo Orsolini al Bologna. Sirene che cantano anche per Maehle che potrebbe essere ceduto per fare spazio ad un nuovo esterno, sulle fasce potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione con il solo Zappacosta sicuro di restare. Il danese è stato visionato nell'ultimo impegno con la sua Nazionale dal West Ham, l’interesse c’è ma bisognerà capire se si tramuterà in offerta, che, nel caso, verrà analizzata.

Infine c’è il capitolo Pessina. La sua stagione non è stata di altissimo livello, ma è giovane e nel giro della Nazionale, in più rispetto a tutti gli altri trequartisti ha quelle doti da equilibratore che soprattutto a inizio campionato sono servite e molto a Gasperini. E’ uno dei sogni del Monza, ma al momento la neopromossa non sembra essere vicina a farlo diventare realtà.