Calciomercato, Bernardeschi sulle orme di Insigne: il Canada nel suo futuro?

Potrebbe essere in Canada il futuro di Federico Bernardeschi. L'esterno, che ha detto addio a parametro zero alla Juventus dopo cinque stagioni, ha infatti ricevuto un'offerta da parte del Toronto, club nel quale, nei giorni scorsi, sono già approdati altri due italiani: Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, che hanno salutato rispettivamente Napoli e Genoa. I canadesi, che militano nella Major League Soccer, hanno ceduto nelle scorse ore Pozuelo all'Inter Miami, liberando così un posto per la Designated Player, la regola che permette alle formazioni di ingaggiare fino a tre giocatori al di fuori dei consueti limiti del salary cap al fine di aumentare la competititivà della Lega. Una situazione che, adesso, permette loro di mettere sotto contratto l'ex bianconero soddisfandone le richieste economiche.

Per Bernardeschi, una volta rimasto svincolato dalla Juventus, erano stati fatti degli abboccamenti da parte di Milan e Napoli, mai sfociati però in offerte concrete. Uno stallo che ha spinto il giocatore a volgere il suo sguardo anche al di fuori dei confini italiani, dove ad aver manifestato subito interesse è stato il Toronto. Un'occasione che l'esterno sembra deciso a cogliere, convinto di poter conservare il proprio posto in Nazionale malgrado il trasferimento in un campionato non di élite. In questo senso Bernardeschi può contare sull'esempio di Gnonto, che, nonostante la militanza nel campionato svizzero con la maglia dello Zurigo, ha avuto modo di ricevere la chiamata da parte del commissario tecnico Roberto Mancini, che lo ha fatto debuttare negli ultimi impegni di Nations League durante i quali ha trovato anche il suo primo gol in azzurro.