Calciomercato Juventus, il nome nuovo per il centrocampo

Il centrocampo della Juventus, complice i casi Pogba e Fagioli, per i quali la stagione è già terminata, è rimasto numericamente scarno. Poche, infatti, le alternative su cui può contare il tecnico Massimiliano Allegri, costretto ad attuare soluzioni di emergenza quando al francese e all'ex Cremonese si aggiungono alla lista degli indisponibili ulteriori giocatori. Uno scenario con il quale l'allenatore livornese, suo malgrado, dovrà fare i conti già nella prossima sfida contro il Cagliari, alla quale non potranno prendere parte Weah, costretto ai box da un problema muscolare, e Rabiot, fermato dal giudice sportivo per una giornata. Ed è per tale motivo che la società, nella sessione invernale di mercato, rinforzerà il reparto con almeno un elemento.

Idea Phillips

La Juventus, già da tempo, sta monitorando Pierre-Emile Hojbjerg, danese classe 1995 del Tottenham, e Lazar Samardzic, serbo classe 2002 dell'Udinese, oltre al vecchio pallino Rodrigo De Paul, oggi in forza all'Atletico Madrid. Negli ultimi giorni, tuttavia, i bianconeri avrebbero concentrato le loro attenzioni su Kalvin Phillips, centrocampista inglese classe 1995 del Manchester City, club nel quale è approdato nel luglio 2022 dopo la lunga esperienza al Leeds. Il giocatore, tuttavia, non sta trovando molto spazio ai Citizens e potrebbe quindi valutare nuove sistemazioni per gennaio. La Vecchia Signora, di conseguenza, starebbe valutando la pista del prestito, così da rinforzare la propria linea mediana per la seconda parte della stagione con un esborso economico contenuto.