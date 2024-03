Passi avanti per la cessione del Monza

La cessione del Monza sembra avvicinarsi, la società brianzola è sempre in mano a Finivest che però starebbe aprendo le porte a nuovi investitori. Il bilancio è in ottime condizioni e questo agevolerebbe il passaggio di mano a cui sarebbero interessati alcuni investitori. I contatti sarebbero in corso con il fondo sovrano arabo PIF, che continua a voler investire nel calcio e dopo aver investito in tutta Europa ha messo nel mirino l'Italia. Le parti sarebbero in contatto da tempo, ma non ci sarebbe nessuna esclusiva e quindi la porta potrebbe essere aperta anche ad altri investitori

Le ultime notizie sulla cessione del Monza

Tra questi ci sarebbe Orienta Capital Partenrs che avrebbe avviato i contati grazie ad una cordata capeggiata da Augusto Balestra. Il bilancio è in ottime condizioni e questo agevolerebbe il passaggio di mano che potrebbe avvenire gradualmente, con un primo ingresso con il 60% delle quote per poi nel tempo arrivare alla completa acquisizione del pacchetto. Le parti sono in contatto e secondo le ultime notizie, tra cui quelle rivelate oggi dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe grande sintonia tra Fininvest e il nuovo gruppo.

Il Monza nel frattempo continua la sua storia in Serie A, l'anno scorso era all'esordio e ha centrato una salvezza senza nessun rischio, oggi è a metà classifica e se dovesse vincere la prossima gara potrebbe anche avvicinare la zona Europa.