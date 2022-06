Dybala, quando firmerà per l'Inter

È ormai praticamente certo quello che sarà il futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino, che lascerà a parametro zero la Juventus dopo sette stagioni, avrebbe infatti ormai detto sì all'Inter. Il giocatore sarebbe stato convinto dal progetto tecnico dei nerazzurri, che, dopo la delusione di quest'anno, con il tricolore finito ai cugini del Milan, mirano nel prossimo torneo a riconquistare il titolo di campioni d'Italia. Per la Joya, che a Milano ritroverebbe il compagno di Nazionale Lautaro Martinez, è pronto un triennale con opzione per il quarto anno alla cifra di sei milioni netti a stagione più bonus. Un'offerta che sarebbe stata accettata dall'attaccante, anche se rimarrebbero ancora da limare alcuni dettagli.

Inter, quando è attesa la firma di Dybala

Dybala, in questi giorni, si trova in vacanza a Miami, ma è comunque in stretto contatto con il suo entourage. La sensazione è che un accordo sugli ultimi dettagli possa essere trovato a breve, con l'argentino pronto così a legarsi ai nerazzurri. Una risposta definitiva è attesa nell'arco di una settimana: ed è proprio alla scadenza di questo arco temporale che l'attaccante, corteggiato dal club di Steven Zhang ormai da mesi, potrebbe firmare per l'Inter.

I nerazzurri, dopo aver chiuso la pratica Dybala, potrebbero poi concentrare tutte le loro attenzioni sulla pista Lukaku, con il belga che spinge per fare ritorno a Milano dopo la deludente avventura al Chelsea. L'arrivo di Big Rom, insieme a quello della Joya e alla presenza in rosa di Lautaro Martinez, permetterebbe al tecnico Simone Inzaghi di poter contare su un reparto offensivo di altissimo livello.