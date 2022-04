Empoli - Napoli 3-2: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Da Napoli a Napoli. Dopo 4 mesi e 12 giorni, l'Empoli torna ad assaporare il gusto della vittoria, battendo con una clamorosa rimonta il Napoli al Castellani. Proprio contro la squadra di Spalletti i toscani avevano trovato per l'ultima volta i tre punti, precisamente il 12 dicembre 2021, quando la squadra di Andreazzoli passò al Maradona grazie al gol di Cutrone. Anche oggi l'Empoli si è dimostrato bestia nera dei partenopei; andati sotto 2-0, la formazione di Andreazzoli ha avuto il merito di crederci nel finale grazie ad un clamoroso ribaltone firmato Henderson e Pinamonti con una doppietta. Oltre alla soddisfazione, per gli azzurri si tratta di tre punti davvero pesanti, che avvicinano l'Empoli alla permanenza in Serie A.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (17' st Cacace); Bandinelli (16' st Henderson), Asllani (25' st Stulac), Zurkowski; Verre (22' st Bajrami); Cutrone (21' st Di Francesco), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Benassi, Fazzini, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (1' st Malcuit), Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (23' st Zielinski), Mertens (33' st Politano), Insigne (40' st Ounas); Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Barba, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 44' pt Mertens (N), 8' st Insigne (N), 35' st Henderson (E), 38' st Pinamonti (E), 42' st Pinamonti (E).

NOTE: Ammoniti: Bandinelli, Viti, Stojanovic, Pinamonti (E); Zanoli (N); Recupero: 1' pt, 6'st.

