Sorteggi Europa League: insidie spagnole e olandesi per Roma e Lazio

La UEFA stabilisce ufficialmente la...griglia di partenza dell’Europa League 2022/2023, seconda competizione continentale per importanza riservata ai club che scatterà all’inizio di settembre e si concluderà con l’atto conclusivo di Budapest, sede della finale che verrà giocata alla Puskás Aréna. Il format di questa 52a edizione (la numero quattrodici con la formula attuale) ricalca fedelmente quella della passata stagione. 32 le squadre in gara, tra quelle che hanno acquisito il diritto a partecipare direttamente (in Serie A Lazio – in virtù del quinto posto dello scorso anno – e Roma grazie all’affermazione in Conference League), quelle che sono arrivate al tabellone principale risalendo dagli spareggi o “retrocedendo” dal percorso estivo di qualificazione alla Champions League. Otto i gruppi, ognuno da quattro formazioni che si affronteranno con sistema del “girone all’italiana”: sei partite che delineeranno la classifica e si disputeranno tutte prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar. L’ultimo atto nell’anno solare 2022 dell’Europa League sarà il sorteggio del 7 novembre, a cui parteciperanno le otto seconde classificate nella fase a gruppi e le 8 terze classificate nelle Pool di Champions League. Il doppio confronto – ad eliminazione diretta – è previsto a febbraio, quindi a marzo via al tabellone della fase finale con ottavi, quarti, semifinali e finale il 31 maggio.

La “road to Budapest” delle formazioni capitoline, entrambe teste di serie, fornisce sensazioni contrastanti. La Roma, inserita nella Pool C, pesca bene nell’urna 2, schivando le principali insidie ma trovando alla terza estrazione il Real Betis, quinto nell’edizione 2021/2022 della Liga e vincitore della Coppa di Spagna, contro cui probabilmente si giocherà il primo posto in un gruppo che vede anche il Ludogorets campione in carica in Bulgaria e l’Helsinki, che ha conquistato l’ultima Veikkausliiga (massima serie del campionato finlandese di calcio). Per la Lazio l’insidia principale è rappresentata dal Feyenoord, che ha conteso la Conference League 2022 alla Roma nella finale di Tirana: ai biancocelesti sono capitati anche lo Sturm Graz (secondo alle spalle del Salisburgo nella Admiral Bundesliga austriaca) e i danesi del Midtjylland, i quali hanno messo in bacheca lo scorso maggio la Coppa di Danimarca. A margine, da seguire il bel testa a testa nel girone A tra Arsenal e Psv Eindhoven e nel girone E tra Manchester United e Real Sociedad

Questo, nel dettaglio, il responso dell’urna di Istambul:

Girone A: Arsenal – Psv Eindhoven – Bodø/Glimt – Zurigo

Girone B: Dynamo Kiev – Stade Rennes – Fenerbahçe - AEK Larnaca

Girone C: Roma – Ludogorets – Real Betis – HJK Helsinki

Girone D: Braga – Malmoe – Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Girone E: Manchester United – Real Sociedad - Sheriff Tiraspol - Omonia Nicosia

Girone F: Lazio – Feyenoord – Midtjylland – Sturm Graz

Girone G: Olympiacos – Qaraba? – Friburgo – Nantes

Girone H: Stella Rossa – Monaco – Ferencváros - Trabzonspor

Queste le date delle sei partite da disputare nei gironi eliminatori:

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022