Europeo Under 19, le avversarie e il calendario dell'Italia

Malta, Portogallo e Polonia. Queste le avversarie della Nazionale Under 19 nella fase finale dell'Europeo, in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Gli Azzurrini di Alberto Bollini, che a marzo in Germania hanno conquistato un posto tra le prime otto, sono quindi pronti a dare l'assalto a un titolo europeo di categoria che manca da 20 anni. Le ultime due finali, invece, l'Italia le ha raggiunte nel 2016 (quando fu sconfitta dalla Francia a Sinsheim, in Germania) e nel 2018, quando proprio il Portogallo negò ai classe '99 il titolo nella finale di Seinäjoki (Finlandia).

La Nazionale troverà i padroni di casa, la Polonia e il Portogallo, primo nel ranking Under 19 e per questo entrato in scena direttamente nell'Elite Round, dove ha eliminato Repubblica Ceca, Svezia e Croazia segnando sette gol senza subirne. Nell'altro girone, invece, sono inserite Islanda (altra esordiente, come Malta, ma capace di eliminare i campioni in carica dell'Inghilterra), Grecia, Norvegia e Spagna.

"C'è un grande clima di attesa per questa competizione - il commento di Bollini -. La squadra arriva a questo Europeo dopo un percorso in salita, ma meritandosi pienamente il traguardo della fase finale. Con il passare dei mesi siamo diventati una squadra, e questo ci ha dato entusiasmo e orgoglio. Malta, oltre a essere la squadra padrona di casa, delle nazionali locali è quella ad avere più giocatori nei campionati europei e per questo va assolutamente rispettata; la Polonia, invece, l'abbiamo affrontata già a settembre e ha un modello di Academy che allena i ragazzi della nazionale quasi come un club, per questo parliamo di un gruppo molto affiatato. E poi c'è una big come il Portogallo, che si presenta da sola, con i suoi numeri. L'incognita maggiore è rappresentata dal fatto che si giocherà a luglio, in un periodo senza attività, ma ci faremo trovare pronti".

L'Italia esordirà lunedì 3 luglio alle ore 21 contro Malta al National Stadium di Ta'Qali - che di recente ha ospitato anche la sfida tra le nazionali maggiori valida per le qualificazioni a EURO 2024 -, per poi scendere in campo giovedì 6 alle 18 contro il Portogallo al Centenary Stadium (anch'esso a Ta'Qali) e tornare al National Stadium domenica 9 luglio alle 18.00 per affrontare la Polonia.

UEFA EURO Under 19 2023: i gironi

Gruppo A: Malta, Portogallo, Polonia, ITALIA

Gruppo B: Islanda, Grecia, Norvegia, Spagna

UEFA EURO Under 19 2023: il calendario dell'Italia

Prima giornata - Lunedì 3 luglio

Malta-ITALIA (ore 21, National Stadium, Ta'Qali)

Seconda giornata - Giovedì 6 luglio

Portogallo-ITALIA (ore 18, Centenary Stadium, Ta'Qali)

Terza giornata - Domenica 9 luglio

ITALIA-Polonia (ore 18, National Stadium, Ta'Qali)

Semifinali: giovedì 13 luglio

Finale: domenica 16 luglio