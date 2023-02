FIFA The Best, Messi miglior giocatore: tutti i premi

Dal Qatar a Parigi il protagonista è sempre lui: Leo Messi. Il giocatore argentino vince il Fifa The Best per il miglior giocatore del 2022 grazie al trionfo mondiale e ritrova in cima ad altre classifiche molti dei protagonisti della cavalcata iridata. Per la Pulce si tratta del secondo trionfo dopo quello del 2019, raggiunge così a quota due Lewandowski premiato nel 2020 e 2021 e Cristiano Ronaldo vincitore nel 2016 e 2017, mentre nel 2018 fu Modric a conquistare il primo posto.

Fifa The Best, Messi e tutti gli altri premi

Leo Messi è quindi il giocatore migliore dell'anno, mentre al femminile la vittoria va alla spagnola Alexa Putellas. Tanti i premi assegnati nella serata parigina, quello del miglior portiere è di Martinez che grazie alle sue parate, soprattutto quelle in finale, ha trascinato i suoi ad alzare la coppa in Qatar. Il miglior allenatore è ovviamente il selezionatore dell'Albiceleste Lionel Scaloni.

Decisa anche la top 11, la formazione migliore dell'anno dove il dominio è del Real Madrid campione d'Europa del PSG, la Fifa ha deciso di schierare il 3-3-4 con questi giocatori: Courtois (Real Madrid); Hakimi (PSG), Cancelo (Man City/Bayern), Van Dijk (Liverpool); De Bruyne (Man City), Modric (Real Madrid), Casemiro (Man United); Messi (PSG), Mbappe (PSG), Benzema (Real Madrid), Haaland (Man City).

In Francia c'è anche un po' di Itala grazie al premio Fair Play assegnato a Luka Lochoshvili, ora alla Cremonese, che nella passata stagione salvò la vita ad un avversario durante una gara del campionato austriaco dove militava prima di sbarcare in Serie A. Il Puskas Award, il premio che va al miglior gol dell'anno, se lo aggiudica Marcin Olksy, calciatore disabile, che batte tutti con un'ìncredibile girata al volo messo a segno durante una torneo per amputati.

La Fifa ha assegnato anche il premio ai migliori tifosi, andato agli argentini, e poi il miglio allentore femminile che se lo è aggiudicato Sarina Wiegman, sempre tra le donne il miglior portiere dell'anno è stata l'inglese Mary Earps.