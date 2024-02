Fiorentina-Frosinone, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Fiorentina e Frosinone in campo al “Franchi” con l’operazione riscatto non più procrastinabile. La squadra viola è reduce da un periodo negativo, al punto che nella classifica contemplata dal nuovo anno solare sarebbe ultima assieme alla Salernitana con appena un punto guadagnato, frutto di un pareggio e tre sconfitte e sette reti incassate. Non va meglio ai ciociari, che nel carniere hanno messo appena quattro lunghezze nelle ultime otto uscite (vittoria col Cagliari e pareggio contro il Verona) a cui si aggiunge la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia. Con esigenze di classifica diverse – padroni di casa per la corsa ad un posto in Europa, ospiti in chiave salvezza – due formazioni pertanto con la necessità di muovere la graduatoria puntando al bottino pieno. Bilancio in perfetta parità nelle sfide precedenti: una vittoria a testa al “Franchi” (4-1 dei gigliati nella prima risalente a novembre 2015, 1-0 del Frosinone ad aprile 2019) e tre pareggi, uno a reti inviolate e due 1-1.

Fiorentina-Frosinone, le scelte di Italiano

La buona notizia è rappresentata dalla possibile convocazione di Dodô, dopo operazione e riabilitazione che lo hanno tenuto a lungo ai margini, mentre è possibile la rinuncia ad Arthur a causa di una problematica ai flessori che impone prudenza nell’utilizzo. Pochi i dubbi nella difesa davanti a Terracciano, dove dovrebbe tornare Milenkovic in mezzo a far coppia con Martinez Quarta, Biraghi a sinistra e uno tra Faraoni e Kayode sul versante opposto, così come a centrocampo dove i favoriti sembrano Maxime Lopez e Duncan con Mandragora come alternativa. Più incerta la situazione in avanti: tra le opzioni il tridente con Gonzalez e Beltran più Belotti e l’impiego di Bonaventura in posizione più arretrata, o la riproposizione del 4-2-3-1 che rilancerebbe Ikoné come esterno offensivo (con la variante rappresentata dall’impiego di Sottil) ed il sacrificio di uno tra la coppia di “numeri 9” e Bonaventura.

Fiorentina-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Diversi di dubbi di formazione per Di Francesco, che recupera Lirola il quale prenderà posto sul settore destro della difesa a protezione di Turati. La retroguardia si dovrebbe completare con Okoli ed il vincente del ballottaggio tra Monterisi e Romagnoli al centro, mentre sul versante mancino incerto il duello tra Valeri e Gelli, con il secondo che potrebbe tornare ad essere impiegato a centrocampo per dare manforte a Barrenechea e Mazzitelli. Sul fronte offensivo, si va verso l’utilizzo di Kaio Jorge, Seck e Soulé. Tra le alternative, Brescianini in mediana ma anche Harroui, spendibile sia nel pacchetto di mischia che in posizione più avanzata, oltre a Cheddira che dovrebbe però trovare spazio a gara in corso.

Fiorentina-Frosinone, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Maxime Lopez, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Belotti, Beltran. All. Italiano

Frosinone (4-3-3): Turati, Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli, Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco

Fiorentina-Frosinone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Frosinone, in programma domenica 11 febbraio alle ore 12.30 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.