Frosinone, Grosso saluta: chi potrebbe essere il nuovo allenatore

Fabio Grosso ha deciso: dopo la splendida cavalcata nella stagione appena andata in archivio, terminata con la promozione in serie A, lascerà il Frosinone. Il tecnico ha infatti scelto di non rinnovare il contratto con il club laziale e per lui, adesso, si aprono le porte che portano all'Olympique Marsiglia, in Francia, o alla Sampdoria, appena retrocessa in B. Ai ciociari, invece, spetterà ora il compito di individuare il profilo giusto che possa guidare la squadra alla salvezza nel massimo campionato.

I candidati

Tra i nomi in cima al taccuino della dirigenza del Frosinone ci sarebbe Eusebio Di Francesco, attualmente fermo dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Verona. L'ex centrocampista gode infatti della stima del direttore sportivo Guido Angelozzi, con il quale ha condiviso l'avventura al Sassuolo. E quella giallazzurra, per lui, potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi. Dopo l'avventura alla Roma, formazione portata fino alla semifinale di Champions League, Di Francesco ha infatti vissuto anni complicati, senza mai riuscire a dare continuità al proprio progetto tecnico.

L'alternativa risponde invece al nome di Roberto D'Aversa, la cui ultima esperienza, terminata nel gennaio 2022, è stata alla guida della Sampdoria. Nel suo curriculum, in passato, anche le esperienze con Lanciano e Parma. Sullo sfondo, infine, Fabio Pecchia e Davide Nicola, al momento tuttavia più indietro nelle gerarchie.