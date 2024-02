Frosinone-Roma: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Sold out allo “Stirpe” per il derby che mette di fronte Frosinone e Roma. Padroni di casa scivolati pericolosamente indietro in classifica, giallorossi in netta ripresa dopo il cambio di guida tecnica. Da dicembre i giallazzurri condividono con Salernitana e Sassuolo il poco invidiabile primato di squadra che ha raccolto meno punti in Serie A: appena cinque, frutto di un successo – 3-1 al Cagliari – due pareggi e ben otto sconfitte, a cui si aggiungono anche le 32 reti subite contando anche quelle incassate nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per la Roma, reduce dall’1-1 nello spareggio di Europa Legaue a Rotterdam contro il Feyenoord, arriva invece l’occasione di avvicinare le posizioni di classifica che garantirebbero l’accesso alle competizioni continentali del prossimo anno. I giallorossi possono contare su una tradizione favorevole negli scontri diretti (cinque vittorie in altrettanti incontri con 14 reti realizzate e solo tre subite) e nei match contro formazioni che ad inizio giornata stazionavano nella metà bassa della graduatorie, battute sette volte nei sette incroci più recenti.

Frosinone-Roma, le scelte di Di Francesco

Giallazzurri in emergenza con un lungo elenco di indisponibili, a cui si va ad aggiungere Romagnoli appiedato dal giudice sportivo. Retroguardia con Turati tra i pali, la coppia Monterisi-Okoli in mezzo più Gelli e Lirola laterali (con l’opzione alternativa rappresentata da Valeri). Fulcro del centrocampo sarà Barrenchea, con Mazzitelli e Brescianini ai lati, con l’ipotesi Harroui arretrato in mediana a lasciare un posto libero del tridente che potrebbe pertanto essere preso da Seck. A completare il reparto offensivo saranno Soulé largo a destra e Kaio Jorge in mezzo, insidiato da Cheddira.

Frosinone-Roma, le scelte di De Rossi

Il tecnico giallorosso dovrebbe tenere conto del return match di Europa League contro il Feyenoord ed operare un morbido turn-over. Tra i pali Rui Patricio, schermato da una difesa che vedrà Karsdorp a destra ed Angeliño a sinistra per Spinazzola, mentre al centro chance per Huijsen il quale potrebbe concedere un turno di riposo a Llorente ed affiancare Mancini. A centrocampo si profila la conferma di Bove, che salterà per squalifica il match contro gli olandesi, con Paredes e Pellegrini (per permettere a Cristante di tirare il fiato) più Sanches a disposizione per uno scampolo di partita. In avanti, Dybala potrebbe partire dalla panchina: al suo posto Baldanzi che insieme ad El Shaarawy supporterà Lukaku al centro dell’attacco.

Frosinone-Roma, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati, Lirola, Okoli, Monterisi, Gelli, Barrenechea, Mazzitelli, Harroui, Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco

Roma (4-3-3): Rui Patricio, Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño, Bove, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Frosinone-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Frosinone-Roma, in programma domenica 18 febbraio alle ore 18 allo stadio “Benito Stirpe-PSC Arena” di Frosinone, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.