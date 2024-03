Napoli, Kvaratskhelia si ferma per infortunio in Nazionale

Un intero Paese, la Georgia, è in festa per la prima, storica, qualificazione ai prossimi Europei mentre in Italia c'è una città con il fiato sospeso, Napoli. Durante la sfida con la Grecia di questa sera che ha regalato il pass alla squadra biancorossa, si è infatti fermato per infortunio Kvarstkhelia. L'esterno ha chiesto il cambio prima della fine dei supplementari per un dolore alla gamba sinistra, probabilmente di natura muscolare.

Infortunio Kvaratskhelia con la Nazionale, le ultime notizie

Ovviamente non si può ancora sapere nulla sull'entità dell'infortunio e sulla durata di un eventuale stop, ma va detto che per uscire dal campo in una gara così importante e così tirata, di sicuro il problema è stato tale da non poter proprio continuare a giocare. Ora Kvaratskhelia tornerà a Napoli dove verrà sottoposto agli esami di rito, la speranza è che lo stop non sia lungo perché senza di lui la rincorsa al quarto posto diventerebbe ancora più difficile.

Non va dimenticato che proprio in ottica quarto posto sabato alle 12,30 c'è Napoli-Atalanta e Kvara era sicuramente uno degli uomini di punta per Calzona che rischia anche di non avere Osimhen, fermato anche lui da problemi fisici fino a inizio di questa settimana.