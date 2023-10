Infortunio Osimhen, tegola per il Napoli: quante partite salta

Una nuova tegola di abbatte sul Napoli, l'infortunio di Osimhen è più grave del previsto. L'attaccante si è infortunato con la NIgeria e gli esami clinici effettuatati oggi hanno dato un esito parecchio nefasto: lesione di medio grado al flessore della coscia destra. Un problema non da poco che terrà il bomber di Rudi Garcia fuori almeno fino a dicembre. Uno stop lungo e che non sarà l'unico periodo in cui gli azzurri dovranno fare a meno dell'attaccante visto che a gennaio poi partirà perla Coppa d'Africa sempre con la sua Nazionale.

Infortunio Osimhen, i tempi di recupero

Osimhen quindi salterà almeno sette partite comprese quelle in cui Garcia si giocherà la panchina. Il nigeriano sarà fuori contro Verona, Union Berlino, due volte in Champions League, Milan, Salernitana ed Empoli. Poi arriverà la sosta e se il Napoli non sarà migliorato è probabile che De Laurentiis decida di cambiare la guida tecnica. Osimhen continuerà a lavorare per recuperare e se dovesse accelerare in maniera significativa potrebbe provare ad essere in campo il 25 novembre con l'Atalanta. E'una speranza anche se in questi casi nessuno vuole rischiare, di certo però ci si proverà perché dopo la Dea ci saranno altri match molto importanti come quello con il Real Madrid il 29 novembre, quello con l'Inter il 3 dicembre e quello con la Juve l'8 dello stesso mese.

Tante gare senza un uomo simbolo, senza il trascinatore, senza il giocatore che forse di più sposta gli equilibri. Al suo posto giocherà Simeone ma non basterà perché tante saranno le gare e l'argentino non potrà giocarle tutte. A Garcia il compito di trovare altre soluzioni per tenersi stretto il Napoli.