Inghilterra-Brasile, l'amichevole in diretta tv e streaming: probabili formazioni

Amichevole di lusso sabato alle 20 a Wembley dove i padroni di casa dell'Inghilterra sfidano il Brasile. Gli inglesi sono reduci da un girone perfetto nelle qualificazioni agli Europei e inizieranno a pensare alla rassegna continentale estiva in cui sono nel gruppo delle favorite. Il primo passo sarà quella di provare a passare il girone in cui sono state inserite anche Danimarca, Serbia e Slovenia. La nazionale carioca sta invece vivendo un periodo difficile, ha perso tutte le ultime tre gare di qualificazione ai prossimi Mondiali dove è solo sesta nel girone unico. Tutti vogliono il riscatto a partire da questa amichevole per arrivare poi preparati alla Coppa America che vedrà i brasiliani sfidare nel girone Paraguay, Colombia e Giamaica.

Inghilterra-Brasile, le scelte di Southgate

Difficile pensare a troppi esperimenti visto lo spessore dell'avversario per gli inglesi che si dovrebbero presentare con la formazione tipo o quasi. Il 4-3-3 sarà il modulo di riferimento con Kane centravanti e ai suoi fianchi Saka e Foden, sicuarmente i più in forma del nutrito gruppo di ali a disposizione. In difesa conferma per Maguire, a centrocampo il fenomeno Belingham con Rice e probabilmente Henderson

Inghilterra-Brasile, le scelte di Dorival Junior

Poca Italia nel Brasile di Dorival Junior che dovrebbe relegare in panchina Bremer, insieme a loro il talentino Endrick promesso sposo del Real Madrid e alla prima convocazione tra i "grandi" a soli 17 anni, titolare invece sarà Danilo. In campo andranno invece Vinicius Junior, Richarlison e Rodrygo in attacco, in mediana spazio all'ex Milan Paqueta.

Inghilterra-Brasile, le probabili formazioni

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Bellingham, Henderson; Foden, Kane, Saka.

Brasile (4-3-3): Bento; Danilo, Beraldo, Magalhaes, Wendell; Guimaraes, Douglas Luiz, Paqueta; Rodrygo, Richarlison, Vinicius Junior.

Inghilterra-Brasile in diretta tv e streaming

La sfida tra Inghilterra e Brasile in Italia sarà trasmessa solamente da Sy Sport che dedicherà alla sfida il canale numero 202 del pacchetto satellitare, in streaming il match sarà visibile sulla App Sky Go, solo per gli abbonati.