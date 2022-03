Inter, un mese di fuoco: il calendario dei nerazzurri

Soltanto sei punti conquistati nelle ultime sei giornate di campionato. Sta attraversando un momento difficile l'Inter, scivolata al terzo posto della classifica a -6 (ma con una gara in meno) dal Milan capolista. I nerazzurri, nelle ultime settimane, hanno smarrito convinzione e certezze, sprofondando in un tunnel che rischia di comprometterne le speranze scudetto dopo aver guidato a lungo la classifica. La formazione di Simone Inzaghi, adesso, non può più permettersi di sbagliare se vuole rimanere in scia della vetta, a partire già dai prossimi, delicati impegni.

Inter, il calendario alla ripresa

L'Inter, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, riprenderà il proprio cammino domenica 3 aprile nella delicata sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Un match potenzialmente decisivo per entrambe le squadre, visto che i bianconeri si trovano al quarto posto ad appena una lunghezza di distanza da Dzeko e compagni. I nerazzurri, poi, saranno attesi dalle partite sulla carta un po' più agevoli contro Verona (in casa) e Spezia (in trasferta) prima di ospitare a San Siro la Roma dell'ex Mourinho. Nel mezzo, appena prima dell'incontro con i giallorossi, la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan, che potrebbe togliere agli uomini di Simone Inzaghi preziose energie in ottica campionato.

Questo, nel dettaglio, il calendario completo dell'Inter nel mese di aprile: