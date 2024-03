Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Due squadre deluse, reduci dall'amara eliminazione agli ottavi di finale di Champions League. Inter e Napoli, il cui cammino in Europa si è interrotto in settimana per mano rispettivamente di Atletico Madrid e Barcellona, si incontreranno tra loro domenica 17 marzo alle 20.45 a San Siro nella 29esima giornata di serie A in un match in cui entrambe cercheranno di ritrovare il sorriso. A stare meglio, malgrado l'amarezza europea, sono senza dubbio i nerazzurri, leader incontrastati del torneo con i loro 75 punti, ben 16 in più del Milan, primo inseguitore di Lautaro e compagni. Segnali di crescita, nelle ultime settimane, li hanno però dati anche i partenopei, oggi settimi a quota 44 e vogliosi di guadagnare posizioni in questo finale di stagione.

Inter-Napoli, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, in vista del match con il Napoli, dovrà valutare le condizioni dei suoi giocatori dopo i 120 minuti contro l'Atletico Madrid. In difesa dovrebbe rivedersi dal primo minuto Acerbi, mentre Bisseck potrebbe essere preferito a Pavard, apparso in difficoltà nella sfida contro i Colchoneros. In mezzo al campo Frattesi dovrebbe far rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan, con Calhanoglu invece confermato in cabina di regia. Sulle corsie esterne spazio per Dimarco a sinistra e Darmian a destra, in attacco ancora il tandem formato da Lautaro e Thuram.

Inter-Napoli, le scelte di Calzona

Calzona, d'altra parte, punterà nuovamente sul 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Politano, Osimhen e Kvaratshkelia. A centrocampo Lobotka in cabina di regia con Anguissa e Traoré ad agire da mezzali, mentre al centro della difesa ci sarà spazio per Juan Jesus e Rrahmani. Terzini Di Lorenzo e Olivera (preferito a Mario Rui), tra i pali Meret.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Napoli, in programma domenica 17 marzo alle 20.45 a San Siro e valevole per la 29esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.