Inter, la probabile formazione per la stagione 2021/2022: addio a Lukaku, obiettivo Dzeko per l'attacco

Un'estate tribolata, durante la quale sono partiti due tra i principali protagonisti della cavalcata trionfale della scorsa stagione che ha permesso ai nerazzurri di tornare sul tetto d'Italia a distanza di undici anni dall'ultima volta. Due partenze, quelle di Hakimi e Lukaku, che hanno fatto seguito all'addio in panchina di Antonio Conte (sostituito da Simone Inzaghi), con l'Inter costretta così a ripartire con un nuovo progetto, al momento però ricco di incognite. E difendere il tricolore, di fronte all'agguerrita concorrenza di una Juventus rinfrancata dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, non sarà affatto semplice.

Inter, le scelte di Simone Inzaghi per il 2021/2022

Simone Inzaghi non stravolgerà l'impianto tattico dell'Inter, affidandosi a quel 3-5-2 già utilizzato da Conte ed impiegato dallo stesso ex tecnico della Lazio nella sua esperienza in biancoceleste. Tra i pali ci sarà ovviamente Handanovic, protetto dal pacchetto arretrato composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo, insieme agli inamovibili Barella e Brozovic, spazio per Calhanoglu, chiamato a sostituire il danese Eriksen costretto ai box dai problemi cardiaci accusati durante gli ultimi campionati europei. Sulle fasce Darmian e Perisic in vantaggio su D'Ambrosio e Dimarco (ma Marotta sta lavorando al colpo Dumfries), mentre in attacco il posto di Lukaku, destinato al Chelsea, potrebbe essere preso da Edin Dzeko, che i nerazzurri tenteranno di prelevare dalla Roma. Al fianco del bosniaco Lautaro Martinez.

Inter, la probabile formazione nella stagione 2021/2022

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko (?). All. S.Inzaghi