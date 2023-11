Juventus, un mese per sognare lo scudetto: il calendario di dicembre

Un pareggio, quello ottenuto nell'ultima giornata contro l'Inter, che mantiene vivi i sogni scudetto della Juventus. I bianconeri, al momento, si trovano infatti a sole due lunghezze di distanza dai nerazzurri, che, al contrario degli uomini di Massimiliano Allegri, dovranno però fare i conti anche con le fatiche europee. Una situazione di cui la Vecchia Signora proverà ad approfittare nelle prossime settimane per rimanere in scia dei rivali e, perché no, effettuare il sorpasso in vetta.

Il calendario

Il nuovo mese, per la Juventus, inizierà con la trasferta sul campo del Monza, in programma il 1 dicembre. Una sfida non semplice, dato che i brianzoli, anche in questa stagione, si stanno confermando squadra solida. La settimana successiva i bianconeri affronteranno poi allo Stadium il Napoli campione d'Italia in carica in una gara dall'alto coefficiente di difficoltà, con gli azzurri chiamati a rialzare la testa dopo un segmento iniziale di torneo non particolarmente brillante. Sarà poi quindi la volta del doppio impegno consecutivo in trasferta con Genoa e Frosinone prima del nuovo big match contro la Roma, che chiuderà il 2023 bianconero.

Questo, nel dettaglio, il calendario della Juventus nel mese di dicembre: