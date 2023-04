Juventus, la Procura Figc chiude le indagini sulla manovra stipendi: contestata la mancata lealtà

La procura della Federcalcio ha appena notificato alla Juventus di aver concluso le indagini per le cosiddette 'manovra stipendi, partnership e agenti'. Il procuratore Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni.

Questa contestazione si aggiunge alla questione plusvalenze, per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri. Sui tre filoni odierni, la Juve ora ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni. Hanno ricevuto l'avviso gli ex dirigenti coinvolti, Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin e Cesare Gabasio.

I calciatori sono stati giudicati inconsapevoli delle violazioni, perchè secondo l'accusa la Juventus avrebbe fatto questa manovra per puro interesse di bilancio.

L'accusa agli ex dirigenti juventini è che gli accordi di riduzione degli stipendi non sarebbero stati tali. Si sarebbe trattato di un escamotage per non iscrivere le cifre a bilancio nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Fra le violazioni contestate ci sarebbe quella di aver pagato degli agenti sportivi per sette anni senza un'effettiva attività di intermediazione.

La procura ha inoltre reso noto che le posizioni di sei club, Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo, Udinese, che in questi anni hanno avuto rapporti con la Juventus per la compravendita di giocatori, verranno valutate al termine delle indagini, attualmente coperte da segreto istruttorio.

La Juventus, intanto, domani, giovedì 13 aprile, affronterà lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale dell'Europa League.