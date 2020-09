Higuain vola a Miami, Suarez prepara l'esame di italiano

Juventus addio. Gonzalo Higuain ha rescisso il contratto che lo legava alla Juventus ricevendo poco più della metà dei 75, milioni di euro che prevedeva il suo contratto. Per lui è già pronto il volo che lo porterà negli Stati Uniti. Alla fine il Pipita ha detto sì all'offerta dell'Inter Miami di David Beckham dove milita un ex compagno di squadra bianconero come Matuidi. Per la Juventus nel bilancio andrà inserita una minusvalenza di 18 milioni di euro. Tanto costa il cartellino dell'argentino che però se ne andrà via a parametro zero. Dopo 107 reti con il Real Madrid, 71 con il Napoli, e le 48 tra Juventus, Chelsea e Milan, Higuain ripartirà dagli Stati Uniti.

E' chiaro che la partenza del Pipita libera un posto nello spogliatoio e nello scacchiere per Suarez. Il Pistolero ha ormai rotto con il Barcellona trovando l'accordo su come uscire dalla Spagna. Prima di tutto però superare l'esame di lingua italiana. Senza non ci saranno le documentazioni necessarie per entrare in rosa visto che la Juventus ha esaurito i posti per calciatori extracomuntiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entro la prossima Suarez sosterrà l'esame di italiano a Perugia per ottenere il passaporto, poi, se tutto filerà liscio, potrà occuparsi della firma con la Juventus. Intanto i bianconeri però valutano varie piste. Suarez resta il desiderio, l'obiettivo primario e principale, ma soprattutto realizzabile. Eppure la voce su un interesse per Alvaro Morata non va scartata. L'ex Juventus, oggi all'Atleitco che segue a sua volta Suarez, potrebbe anche tornare a Torino se per una strana combinazione di eventi l'esame di Perugia dovesse rivelare brutte sorprese.